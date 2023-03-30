Почему подорожали семена овощей

К старту сезона стеллажи в супермаркетах пестреют яркими пакетиками семян. Можно найти, что угодно, но цены на некоторые позиции сильно «кусаются». Что происходит на рынке дачных семян, рассказал Сергей Никитин, компания «Гавриш. Профессиональные семена».

Фото: АГРОXXL АГРОXXL

- Семена овощей действительно так сильно подорожали, как жалуются дачники?

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- Подорожали зарубежные семена. Рост связан с объективными причинами: волатильность курса, проблемы в доставке зарубежных товаров, незаконно созданные западными контрагентами, нарушение ранее достигнутых договорённостей. Семена овощных культур для защищённого и открытого грунта, для выращивания в крупных круглогодичных теплицах, произведённые в России, в том числе нашей селекционной компанией, не претерпели значимых изменений в цене, так как вышеописанная проблема их не касается.

- Какие семена овощей в растущем спросе?

- Мы видим растущий спрос на профсемена томатов с «шоколадным» окрасом кожицы, на томаты черри, на коктейльные томаты и традиционно на семена огурца, ввиду возведения в ряде регионов новых мощностей теплиц для круглогодичного выращивания овощей. Вырос спрос на семена микрозелени, лука-батуна, сельдерея черешкового, пряных трав, арбузов и дынь.

- Что с импортозамещением по семенам овощных культур?

- Импортозамещение семян овощных культур напрямую не отражено в Доктрине продовольственной безопасности. По нашему мнению, вероятно, потому, что это посчитали темой само собой разумеющейся. Однако, даже не специалисту ясно, что полная продовольственная безопасность начинается с семян. В частности, с семян овощей, которые попадают на наши столы. Компания «Гавриш» с 1993 года ведёт селекцию и внедряет устойчивые к болезням, высокоурожайные сорта и гибриды овощных культур. Наши семена способны в кратчайшие сроки заменить любые иностранные аналоги. Нами создан специальный Конвертер семян – цифровой инструмент, при помощи которого любой агроном может уже сегодня заменить западные гибриды на российские, опережающие по ряду свойств.

- Россияне покупают семена или рассаду?

- Популярно и то и другое. Исходный материал – семена. Важно, чтобы они были российского производства. Современные реалия не позволяют доверять зарубежным контрагентам даже в вопросе безопасности семенного материала.

- Какие основные игроки рынка сегодня присутствуют на российском рынке семян овощей?

- Наша российская семеноводческая компания «Гавриш» является признанным лидером по селекции томата и огурцу, является мировым по селекции укропа. Лидерские позиции у нас и по зеленным культурам, листовым салатам. К сожалению, конкуренция среди российских производителей невысока, сказывается тот факт, что немногим семеноводческим фирмам удалось выжить и развиться после распада советской школы и базы селекции. Многие бросили селекцию, считая, что Россия всё купит, а своего не нужно. А те, кто не захотел бросать это, безусловно необходимое дело, третий десяток лет работают в нашей компании. Есть ещё фирма «Поиск», где в основном ведётся работа над овощами открытого грунта. В остальном, часто это единичные люди – энтузиасты своего дела. Отдельно стоит упомянуть известного селекционера капусты Монахоса Григория Фёдоровича. Таких увлечённых селекционеров нашей стране не хватает.

- В каких регионах покупают больше всего семян овощей?

- В последние месяцы активизировалась работа по продаже профессиональных семян овощей на российский Дальний Восток, Приморье, Камчатский край. Последний имеет перед собой задачу федерального уровня, так как принята и воплощается программа развития туризма и инфраструктуры, что безусловно означает потребность в свежих и доступных овощах.

Подмосковные тепличные комбинаты стали активнее переходить на отечественные семена, хотя, в целом, мы видим инерцию – по привычке сеют голландские гибриды, что не оправдано ни с точки зрения финансов, ни сточки зрения стратегической задачи обеспечения реального импортозамещения и развития российского производства овощей. Говорить о какой-либо продовольственной безопасности при закупке семян из-за границы и вовсе не приходится.

Традиционно закупки семян ведут Краснодарский край, Ростовская область. Российские республики: Дагестан, Чеченская республика, Татарстан, Крым.

- Развивается ли дачное дело?

- Вне всякого сомнения. Многие вчерашние дачники приходят на курсы повышения квалификации, наша компания проводит такие с государственным дипломом. Затем выпускники основывают сначала небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, а затем некоторые развивают их до крупных площадей.

- Сажают районированные семена овощей или нет?

- Профессиональные семена овощей защищённого грунта имеют то преимущество, что выращивание овощей из них может вестись круглогодично в любой точке России, вне зависимости от климатической зоны.

- Как выглядит топ самых популярных семян овощей 2023?

- Семена томата Наоми F1, Ультравиолет F1, Розарио F1, Премьера F1, Укроп Аллигатор, семена огурца Кураж F1, Аврора F1, Киборг F1, семена лука-батуна Легионер, семена перца болгарского, семена сельдерея семена листовых салатов – спрос на них растёт.

- Посоветуйте, как выбрать семена овощей.

- Советы простые: проверенные временем российские производители, защищённая от подделок упаковка, покупка в интернет-магазине напрямую у производителя семян.

- Какие сопутствующие товары в растущем тренде?

- Биоудобрения и средства биозащиты овощей и теплиц от вредителей в тренде - и тренд восходящий. Все мы хотим кушать максимально полезные овощи.

- Что дешевле - вырастить овощи или купить?