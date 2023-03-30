Почему подорожали семена овощей

К старту сезона стеллажи в супермаркетах пестреют яркими пакетиками семян. Можно найти, что угодно, но цены на некоторые позиции сильно «кусаются». Что происходит на рынке дачных семян, рассказал Сергей Никитин, компания «Гавриш. Профессиональные семена».
- Семена овощей действительно так сильно подорожали, как жалуются дачники?
- Подорожали зарубежные семена. Рост связан с объективными причинами: волатильность курса, проблемы в доставке зарубежных товаров, незаконно созданные западными контрагентами, нарушение ранее достигнутых договорённостей. Семена овощных культур для защищённого и открытого грунта, для выращивания в крупных круглогодичных теплицах, произведённые в России, в том числе нашей селекционной компанией, не претерпели значимых изменений в цене, так как вышеописанная проблема их не касается.
- Какие семена овощей в растущем спросе?
- Мы видим растущий спрос на профсемена томатов с «шоколадным» окрасом кожицы, на томаты черри, на коктейльные томаты и традиционно на семена огурца, ввиду возведения в ряде регионов новых мощностей теплиц для круглогодичного выращивания овощей. Вырос спрос на семена микрозелени, лука-батуна, сельдерея черешкового, пряных трав, арбузов и дынь.
- Что с импортозамещением по семенам овощных культур?
- Импортозамещение семян овощных культур напрямую не отражено в Доктрине продовольственной безопасности. По нашему мнению, вероятно, потому, что это посчитали темой само собой разумеющейся. Однако, даже не специалисту ясно, что полная продовольственная безопасность начинается с семян. В частности, с семян овощей, которые попадают на наши столы. Компания «Гавриш» с 1993 года ведёт селекцию и внедряет устойчивые к болезням, высокоурожайные сорта и гибриды овощных культур. Наши семена способны в кратчайшие сроки заменить любые иностранные аналоги. Нами создан специальный Конвертер семян – цифровой инструмент, при помощи которого любой агроном может уже сегодня заменить западные гибриды на российские, опережающие по ряду свойств.
- Россияне покупают семена или рассаду?
- Популярно и то и другое. Исходный материал – семена. Важно, чтобы они были российского производства. Современные реалия не позволяют доверять зарубежным контрагентам даже в вопросе безопасности семенного материала.
- Какие основные игроки рынка сегодня присутствуют на российском рынке семян овощей?
- Наша российская семеноводческая компания «Гавриш» является признанным лидером по селекции томата и огурцу, является мировым по селекции укропа. Лидерские позиции у нас и по зеленным культурам, листовым салатам. К сожалению, конкуренция среди российских производителей невысока, сказывается тот факт, что немногим семеноводческим фирмам удалось выжить и развиться после распада советской школы и базы селекции. Многие бросили селекцию, считая, что Россия всё купит, а своего не нужно. А те, кто не захотел бросать это, безусловно необходимое дело, третий десяток лет работают в нашей компании. Есть ещё фирма «Поиск», где в основном ведётся работа над овощами открытого грунта. В остальном, часто это единичные люди – энтузиасты своего дела. Отдельно стоит упомянуть известного селекционера капусты Монахоса Григория Фёдоровича. Таких увлечённых селекционеров нашей стране не хватает.
- В каких регионах покупают больше всего семян овощей?
- В последние месяцы активизировалась работа по продаже профессиональных семян овощей на российский Дальний Восток, Приморье, Камчатский край. Последний имеет перед собой задачу федерального уровня, так как принята и воплощается программа развития туризма и инфраструктуры, что безусловно означает потребность в свежих и доступных овощах.
Подмосковные тепличные комбинаты стали активнее переходить на отечественные семена, хотя, в целом, мы видим инерцию – по привычке сеют голландские гибриды, что не оправдано ни с точки зрения финансов, ни сточки зрения стратегической задачи обеспечения реального импортозамещения и развития российского производства овощей. Говорить о какой-либо продовольственной безопасности при закупке семян из-за границы и вовсе не приходится.
Традиционно закупки семян ведут Краснодарский край, Ростовская область. Российские республики: Дагестан, Чеченская республика, Татарстан, Крым.
- Развивается ли дачное дело?
- Вне всякого сомнения. Многие вчерашние дачники приходят на курсы повышения квалификации, наша компания проводит такие с государственным дипломом. Затем выпускники основывают сначала небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, а затем некоторые развивают их до крупных площадей.
- Сажают районированные семена овощей или нет?
- Профессиональные семена овощей защищённого грунта имеют то преимущество, что выращивание овощей из них может вестись круглогодично в любой точке России, вне зависимости от климатической зоны.
- Как выглядит топ самых популярных семян овощей 2023?
- Семена томата Наоми F1, Ультравиолет F1, Розарио F1, Премьера F1, Укроп Аллигатор, семена огурца Кураж F1, Аврора F1, Киборг F1, семена лука-батуна Легионер, семена перца болгарского, семена сельдерея семена листовых салатов – спрос на них растёт.
- Посоветуйте, как выбрать семена овощей.
- Советы простые: проверенные временем российские производители, защищённая от подделок упаковка, покупка в интернет-магазине напрямую у производителя семян.
- Какие сопутствующие товары в растущем тренде?
- Биоудобрения и средства биозащиты овощей и теплиц от вредителей в тренде - и тренд восходящий. Все мы хотим кушать максимально полезные овощи.
- Что дешевле - вырастить овощи или купить?
- Для конечного покупателя – купить. Для производителя дешевле купить надёжные отечественные профессиональные семена и получить высококачественный урожай овощей, чтобы потом выгодно его продать. Чем больше овощей выращивается из отечественных семян, чем больше теплиц защищённого грунта будет построено во всех регионах России, тем доступнее станут овощи для конечного потребителя. Свежесть будет гарантирована и вкус, соответсвенно, тоже. Вкус овощей сейчас в приоритете селекционеров.