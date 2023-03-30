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1 час назад

3 эффективных способа вернуть одежде белый цвет

Мария Иглина

Практически каждый хоть раз сталкивался с тем, что какой-то предмет гардероба терял после стирки свой первоначальный белоснежный вид. Не торопитесь избавляться от вещи, ведь ее можно спасти. Главное – не терять время.

3 эффективных способа вернуть одежде белый цвет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" расскажет о трех эффективных способах, которые позволят вернуть одежде белый цвет.

Способ №1

Это достаточно популярный способ. Для него понадобится две чайные ложки перекиси водорода. Ее необходимо развести в четырех литрах воды. Для более лучшего эффекта можно добавить пару ложек соды. Вещь, которую необходимо вернуть в первоначальный вид, нужно положить в этот раствор примерно на 20 минут. Для получения равномерного результата стоит периодически помешивать.

Способ №2

Кого-то этот способ может удивить, но он определенно действенный. В пяти литрах горячей воды необходимо развести 80 граммов стирального порошка и несколько кристаллов марганцовки.

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В розовую воду следует поместить постиранные белые вещи, накрыть таз полиэтиленовой пленкой. Через полчаса одежду можно достать, а затем ее нужно прополоскать.

Способ №3

Для этого способа понадобится обычное хозяйственное мыло. Вещи, которые необходимо восстановить, нужно хорошенько им натереть и оставить в небольшом количестве воды на пару часов. После этого одежду следует подвернуть ручной или машинной стирке. Стоит отметить, что этот способ больше подходит для натуральных тканей.

Дом и сад,
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