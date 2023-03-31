Кого из членов семьи и почему кошки выбирают в качестве хозяина

С появлением в доме кошки все домочадцы стремятся окружить ее вниманием и любовью.

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Однако даже в самой доброжелательной атмосфере питомец все равно выберет себе в качестве хозяина только одного человека.

Но кто чаще всего становится таким «счастливчиком»?

Известно, что кошки являются существами чувствительными. Эти животные обычно отдают свое предпочтение тому, кто не просто кормит их, а также общается с ними, проводит время за играми, больше всех проявляет заботу и при этом не обижает.

Более того, котики часто выбирают себе людей, чей темперамент схож с их характером. К примеру, кошечка-сангвиник лучше будет уживаться с таким же энергичным и активным человеком.

Однако иногда пушистые любимцы могут выбирать в качестве хозяина человека, который уделяет им наименьшее количество внимания и почти не тревожит.