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28 минут назад

Кого из членов семьи и почему кошки выбирают в качестве хозяина

Первоисточник

С появлением в доме кошки все домочадцы стремятся окружить ее вниманием и любовью.

Кого из членов семьи и почему кошки выбирают в качестве хозяина
Фото: ПервоисточникПервоисточник

Однако даже в самой доброжелательной атмосфере питомец все равно выберет себе в качестве хозяина только одного человека.

Но кто чаще всего становится таким «счастливчиком»?

Известно, что кошки являются существами чувствительными. Эти животные обычно отдают свое предпочтение тому, кто не просто кормит их, а также общается с ними, проводит время за играми, больше всех проявляет заботу и при этом не обижает.

Более того, котики часто выбирают себе людей, чей темперамент схож с их характером. К примеру, кошечка-сангвиник лучше будет уживаться с таким же энергичным и активным человеком.

Однако иногда пушистые любимцы могут выбирать в качестве хозяина человека, который уделяет им наименьшее количество внимания и почти не тревожит.

Это связано с тем, что коты очень ревностно охраняют свое личное пространство и не любят лишних вторжений в него.

Дом и сад,
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