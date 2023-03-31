Кинолог объяснил, как правильно выбирать корм для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал, как правильно подобрать корм для собаки. Он подчеркнул, что от рациона питания питомца напрямую зависит его здоровье.
«Помните, что выбирать корм надо по потребностям питомца, исходя из породы, размера, возраста, образа жизни. Если испытываете затруднение, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринарным специалистом, они могут подсказать вам, какой корм приобрести для любимца», — отметил эксперт.
Он пояснил, что в состав корма не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса, сахар и другие сомнительные ингредиенты. Тип Active или Energy подойдет для наиболее подвижных собак. Standart или Normal — для питомцев со средней активностью в течение дня.
Кроме того, по словам эксперта, корм разделяют на 4 возрастные категории: Starter — для щенков, которые только перестали питаться молоком, Junior — для собак до года, Adult — от 1 до 8 лет, Senior — для пожилых питомцев в возрасте старше 8 лет.
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