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1 час назад

Кинолог объяснил, как правильно выбирать корм для собак

Газета.Ruиещё 2

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал, как правильно подобрать корм для собаки. Он подчеркнул, что от рациона питания питомца напрямую зависит его здоровье.

Кинолог объяснил, как правильно выбирать корм для собак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Помните, что выбирать корм надо по потребностям питомца, исходя из породы, размера, возраста, образа жизни. Если испытываете затруднение, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринарным специалистом, они могут подсказать вам, какой корм приобрести для любимца», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в состав корма не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса, сахар и другие сомнительные ингредиенты. Тип Active или Energy подойдет для наиболее подвижных собак. Standart или Normal — для питомцев со средней активностью в течение дня.

Кроме того, по словам эксперта, корм разделяют на 4 возрастные категории: Starter — для щенков, которые только перестали питаться молоком, Junior — для собак до года, Adult — от 1 до 8 лет, Senior — для пожилых питомцев в возрасте старше 8 лет.

Ранее Голубев рассказал, что делать, если собака укусила хозяина.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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