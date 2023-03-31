Кинолог объяснил, как правильно выбирать корм для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал, как правильно подобрать корм для собаки. Он подчеркнул, что от рациона питания питомца напрямую зависит его здоровье.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Помните, что выбирать корм надо по потребностям питомца, исходя из породы, размера, возраста, образа жизни. Если испытываете затруднение, проконсультируйтесь с заводчиком или ветеринарным специалистом, они могут подсказать вам, какой корм приобрести для любимца», — отметил эксперт.

Он пояснил, что в состав корма не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса, сахар и другие сомнительные ингредиенты. Тип Active или Energy подойдет для наиболее подвижных собак. Standart или Normal — для питомцев со средней активностью в течение дня.

Кроме того, по словам эксперта, корм разделяют на 4 возрастные категории: Starter — для щенков, которые только перестали питаться молоком, Junior — для собак до года, Adult — от 1 до 8 лет, Senior — для пожилых питомцев в возрасте старше 8 лет.