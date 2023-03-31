Острые углы и лишние «квадраты». Топ-5 популярных ошибок в планировках новостроек

Функциональная и удобная планировка – один из самых важных аспектов при выборе новостройки. Покупатели, впервые принимающие решение о покупке недвижимости, не всегда могут правильно оценить все негативные нюансы планировочных решений – комнаты неправильной формы, неграмотное распределение площади, избыток вспомогательных помещений, недостаток света и многое другое. Специалисты компании WE-ON GROUP рассказали о наиболее распространенных ошибках, которые девелоперы допускают в своих проектах.

Фото: Мир квартир Мир квартир

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Избегайте острых углов

В конкурентной борьбе за архитектурные изыски застройщики часто забывают о том, что главной миссией будущего жилого комплекса остается комфорт жителей. Именно поэтому последствиями оригинального фасада здания могут быть комнаты неправильной формы с непрямыми углами, лоты с выступами из стен, многоугольные комнаты. В частных случаях проблемой для организации пространства могут стать слишком узкие балконы с острыми углами.

Нерациональное распределение «квадратов»

Еще одна распространенная ошибка – нерациональное распределение площади. В качестве примера хорошо подойдут, например, огромные коридоры в небольшой квартире, или коридоры неправильной формы с большим количеством углов. Неверными решениями в современных реалиях станут наличие проходных комнат и нерациональное расположение дверей и окон. Такие вводные в 90% случаях приведут покупателей к временным и финансовым затратам на перепланировку.

Квартиры во внутренних углах дома

Квартиры, расположенные во внутренних углах здания, как правило, имеют неудачную планировку из-за недостаточного количества света. Помимо этого, планировки таких объектов предусматривают излишнее количество вспомогательных помещений, а также расположение окон соседних квартир «окно в окно», которое нарушает личное пространство резидентов.

Узкая и вытянутая комната

Узкое и вытянутое помещение с одним окном – так называемый «пенал», очень трудно адаптировать в полноценное пространство для жизни. При такой планировке появляется проблема с освещением и расстановкой мебели, а интерьер в большинстве случаев кажется «перегруженным». Такая проблема чаще всего встречается в формате апартаментов, так как для жилых помещений есть нормированные параметры естественного освещения.

«Глухие» МОПы

Отдельно необходимо обозначить проблемы входных групп – слишком маленькая площадь или отсутствие сквозных проходов между дворовой частью и улицей. Такие варианты неудобны, так как для выхода на улицу нужно обойти весь корпус. Чаще всего данная концепция используются с целью увеличения продаваемой площади.