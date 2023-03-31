Как избавить стиральную машину от плесени и запаха

Эксперт сайта об обустройстве дома Housetastic.co.uk Каррен Барриган раскрыла простые способы избавить стиральную машину от плесени и неприятного запаха. Ее комментарий публикует Express.co.uk.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалистки, справиться с данной проблемой поможет следующий лайфхак. Так, необходимо добавить порошок в пустой барабан устройства и запустить режим стирки при температуре около 60 градусов Цельсия. «Постарайтесь установить максимально высокую температуру, чтобы уничтожить микробы и удалить любые отложения и известковый налет», — посоветовала Барриган.

Кроме того, можно засыпать в барабан ложку пищевой соды и налить уксус в отсек для моющего средства, который по окончании цикла стирки необходимо тщательно почистить — например, посредством зубной щетки. «Из-за того, что порошкоприемник всегда закрыт, в нем в течение длительного времени остается влажное моющее средство, что в конечном итоге может привести к плесени», — отметила эксперт.