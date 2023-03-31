Когда сажать лук в 2023 году на рассаду и в открытый грунт

Лук — незаменимый овощ на кухне любой хозяйки. Без него невозможно представить большинство блюд. Лук испокон веков использовали как эффективное средство для профилактики и лечения простудных болезней. Луковицы — источники витаминов группы В, а также марганца, меди, калия, фосфора.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На участках российских огородников обязательно есть грядка для этой популярной культуры. О посадке лука стоит позаботиться уже сейчас. Когда и как сажать это чудодейственное растение, удачные даты для посадки и особенности ухода — в материале «Вечерней Москвы».

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Когда сажать лук весной 2023 года

Лук можно сажать в открытый грунт, когда наступит устойчивая плюсовая погода и почва прогреется на глубине посадки до одиннадцати–тринадцати градусов. В южных районах это происходит обычно в марте, в средней полосе — в последних числах апреля и начале мае. Там, где теплая погода устанавливается совсем поздно, сроки могут переноситься и на третью декаду мая или первую июня.

Как подготовить грядку к посадке лука

Грядку для посадки лука нужно делать в хорошо освещенном месте. Почву перекапывают, удобряют перегноем, компостом. Луку понравится, если его предшественниками в почве были картофель, помидоры и дыни. Не рекомендуется из года в год высаживать культуру в одно место.

Благоприятные дни для посева лука в 2023 году

Удачные дни для посева лука согласно фазам Луны: 03.03, 05.03, 08.03, с 13.03 по 22.03, с 24.03 по 28.03 марта; 01.04, 05.04, 08.04, 09.04, 13.04, 14.04, 18.04, 19.04, 27.04, 28.04; 01.05, 02.05, 05.05, 13.05, с 15.05 по 17.05, 20.05, 24.05, 28.05, 29.05. Лук-севок нужно сажать с 05.10 по 20.10.

Как сажать лук на рассаду

Если высаживать в грунт готовые саженцы, то головки уродятся уже в текущем году, также преимуществом этого метода является то, что растения не будут выпускать стрелы. Если сеять в грядки семена, крупных луковиц можно ждать только через два года. В первый — будут семена для посева весной или на зиму.

Чернушку сеют во второй половине марта. Посевной материал рекомендуется предварительно замочить в растворе с марганцевым калием в пропорции один грамм на литр воды, после просушить.

Специальные кассеты — лотки из пластика с ячейками — облегчат хлопоты огородника. В них насыпают универсальный грунт, можно использовать покупной. В ямки глубиной сантиметр кладется по три–четыре семени, засыпаются землей. Почва немного уплотняется и опрыскивается из пульверизатора. Лотки с семенами отправляются под пленку и в теплое место. Ростков можно ждать спустя пару десятков дней. После появления всходов растения нужно приучать к прохладе и лучам солнца: постепенно закалять перед высадкой в открытый грунт.

Как высаживать рассаду лука в грунт

Саженцы лука можно пересаживать в грядку в последние даты апреля или уже в мае. В почве нужно сделать бороздки на расстоянии тридцать сантиметров. В них высаживаются растения — нужно соблюдать между ними отрезки в пять сантиметров. Посадки нужно увлажнить и замульчировать при помощи торфа или перегноя, чтобы верхний слой земли не загрубел.

Как сажать лук в грядки