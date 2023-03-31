Со временем на внутренних поверхностях микроволновой печи скапливается жир и образуются загрязнения. Чтобы в микроволновке не образовался неприятный запах и не появлялась грязь, рекомендуется проводить уборку каждую неделю.

Блогер @Onaznaet поделилась лайфхаком, с помощью которого можно легко очистить микроволновую печь от загрязнений.

Возьмите чистую губку и смочите ее в воде. Выжмите губку, добавьте средство для мытья посуды, и поместите ее в микроволновку. Включите печь на 2-3 минуты на максимальной мощности. Оставьте губку внутри микроволновки на 5-10 минут, чтобы она остыла. С помощью губки легко удалите грязь и пятна.

При нагревании губки в микроволновке происходит высвобождение пара, что помогает размягчить и легко удалить загрязнения.

Подробнее о том, как с помощью кухонной губки очистить микроволновку, смотрите в видео.