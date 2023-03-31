Со временем на внутренних поверхностях микроволновой печи скапливается жир и образуются загрязнения. Чтобы в микроволновке не образовался неприятный запах и не появлялась грязь, рекомендуется проводить уборку каждую неделю.
Блогер @Onaznaet поделилась лайфхаком, с помощью которого можно легко очистить микроволновую печь от загрязнений.
При нагревании губки в микроволновке происходит высвобождение пара, что помогает размягчить и легко удалить загрязнения.
Подробнее о том, как с помощью кухонной губки очистить микроволновку, смотрите в видео.
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