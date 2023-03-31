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40 минут назад

Зачем класть кухонную губку в микроволновку: видео

Стелла Шмель

Со временем на внутренних поверхностях микроволновой печи скапливается жир и образуются загрязнения. Чтобы в микроволновке не образовался неприятный запах и не появлялась грязь, рекомендуется проводить уборку каждую неделю.

Блогер @Onaznaet поделилась лайфхаком, с помощью которого можно легко очистить микроволновую печь от загрязнений.

  1. Возьмите чистую губку и смочите ее в воде.
  2. Выжмите губку, добавьте средство для мытья посуды, и поместите ее в микроволновку. Включите печь на 2-3 минуты на максимальной мощности.
  3. Оставьте губку внутри микроволновки на 5-10 минут, чтобы она остыла.
  4. С помощью губки легко удалите грязь и пятна.

При нагревании губки в микроволновке происходит высвобождение пара, что помогает размягчить и легко удалить загрязнения.

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Подробнее о том, как с помощью кухонной губки очистить микроволновку, смотрите в видео.

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