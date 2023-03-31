Как обустроить детскую по фэн-шуй

Хотите, чтобы ребенок отлично спал, хорошо себя чувствовал, не болел и радовался жизни? Конечно, именно этого хочет любой родитель. Специалисты фэн-шуй считают, что определенное оформление детской комнаты может в этом помочь.

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Откажитесь от двухъярусных кроватей

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В фэн-шуй считается, что ребенок, который спит на втором ярусе теряет энергетическую опору. Поэтому он может больше болеть, быть неактивным и вялым. Да, такое устройство детской, если в семье несколько малышей, очень удобно, однако можно найти более подходящие варианты.

Специалисты рекомендуют отказаться от кроватей на колесиках, подвесных вариантов: они тоже лишают ребенка устойчивости. Лучше выбрать варианты на ножках или на прочных ступенях. Отличный вариант: любимые детками кровати-домики.

Освободите место

Энергичному ребенку нужно, чтобы и энергия текла постоянно, без преград. Поэтому сторонники фэн-шуй рекомендуют отказаться от полок и светильников прямо над кроватями, освободите место, чтобы энергия жизни не застаивалась и наполняла малыша.

Окна

Сильная, стойкая энергия исходит от окон, она может переполнять комнату и мешать малышу нормально спать. Поэтому не ставьте кровать так, чтобы ребенок спал вплотную к окну. Пусть они будут расположены сбоку, а не у изголовья кровати. Очень важно, чтобы на окнах были плотные занавески, так поток энергии ночью будет уменьшатся и позволит детям нормально отдохнуть.

Дверь

Лежащий должен видеть дверь, при этом вход не должен располагаться прямо у ног кровати. Идеально, если дверной проем вырезан напротив окна, а они оба находятся по бокам от кровати. Так в комнате будет постоянная циркуляция энергии без застоев и излишнего накопления.

Полки

Идеальным вариантом для детской станут закрытые полки, но если нет возможности, то старайтесь, чтобы открытые стеллажи не были обращены торцами к кровати. Считается, что они разрезают благоприятную энергию, делая ребенка менее активным, снижая его иммунитет и успеваемость.

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