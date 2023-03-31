Зачем чипировать кошек и собак: рассказывает ветеринарный врач

Потерять четвероногого любимца — большая беда. Но еще хуже, если владелец знает, у кого находится его питомец, но не может доказать, что животное принадлежит именно ему. А иногда животное рады бы вернуть, но не знают, как найти законного владельца. Практически каждый хозяин питомца задумывается о том, как «пометить» его, чтобы в случае потери люди, нашедшие животное, знали, кому его вернуть. Для маркировки используют разные способы: электронные чипы, кольца с RFID-меткой, ушные метки, татуировки, но самым надежным и безопасным способом идентификации считается чипирование. Эксперт по научной коммуникации Royal Canin, ветеринарный врач Екатерина Ганцева рассказал, в чем его преимущество и почему процедуру нужно сделать каждому домашнему питомцу.

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Что такое чипирование животных?

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Чипирование — это введение под кожу небольшого электронного устройства (микрочипа). Обычно его размер всего 12 мм в длину и 2 мм в ширину, однако существуют варианты еще меньше — мини-микрочипы размером 1,4 на 8 мм. Чип содержит уникальный номер из 15 цифр для идентификации животного. Код заносится в международную базу данных и дополняется необходимыми сведениями о самом питомце (порода, дата рождения, окрас, сведения о сделанных прививках) и его хозяине, а наклейка со штрихкодом вклеивается в ветеринарный паспорт и родословную собаки.

Информацию на микросхеме считывают специальным сканером, который достаточно поднести к коже. Оборудование для идентификации микрочипов есть в каждой современной ветеринарной клинике, поэтому узнать важные сведения о животном в случае необходимости не составит труда.

Как проходит процедура? Это не больно?

Микрочип вживляют под кожу шприцем со специальной иглой, чаще всего — между лопатками или на шее питомца, а полное заживление после процедуры занимает неделю. Стоит подчеркнуть, что имплантация происходит только один раз в жизни: чип проработает в течение всей жизни вашего питомца. Это быстрая и безопасная процедура, которая приносит питомцу меньше неудобств, чем, например, вакцинация — игла вводится не так глубоко, а так как чип стерильный, то и занесение инфекции или грибка невозможно. Чтобы все прошло максимально комфортно и без осложнений, выбирайте проверенные клиники, где ветеринарные врачи сделают процедуру правильно и с заботой о животном.

Обычно чип вживляют без использования седативных препаратов, однако вы можете совместить чипирование с другими процедурами, которые проводятся под обезболиванием — прежде чем принять решение на этот счет, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.

Нужно ли чипировать своих питомцев?

позволяет свободно выезжать в страны ЕС, где наличие чипа и ветеринарного паспорта является обязательным для всех домашних животных;

дает право на участие в международных выставках;

избавляет от рисков подмены животного и других махинаций;

позволяет вести учет прививок. Мнение ветеринарных врачей однозначно — чипирование нужно каждому животному. Микрочип полезен по множеству причин, ведь он:

И самое главное: микрочипы помогают в поиске потерявшихся питомцев. Результаты исследований показали, что чипированных собак и кошек находят и возвращают в семью чаще, чем животных без маркировки, в 2,5 и 20 раз соответственно.

Преимущества чипа в сравнении с другими метками

Чипирование по праву считается самым надежным способом маркировки животного. Уникальный код в микрочипе нельзя изменить или подделать, что исключает любые случаи мошенничества, кражи и перепродажи дорогих породистых животных.

Вживление микрочипа проходит намного быстрее и менее болезненно, чем, например, нанесение индивидуального клейма-татуировки. Со временем код на коже стирается, а чип останется с домашним питомцем на всю жизнь. Также микрочип, в отличие от ушных меток, которые сразу бросаются в глаза, прячется под кожей и не портит красоту питомца.

Обязательно ли чипирование в России?

Хотя ветеринарные врачи и зоозащитники давно выступают за обязательную регистрацию домашних животных, такой закон в России пока не принят.