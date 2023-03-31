Пикировка томатов в 2023: когда пикировать рассаду, правила, благоприятные дни по лунному календарю

Пикировка томатов – один из главных этапов в их выращивании, который нельзя пропускать. Поэтому так важно выполнять эту процедуру правильно и в самые благоприятные дни. Рассада на такую заботу благодарно реагирует отличным ростом, силой и здоровьем.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно пикировать томаты и когда это лучше всего делать по лунному календарю.

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Для чего нужна пикировка

Пикировкой называют процесс пересадки сеянца из общего рассадного контейнера в отдельный стаканчик или горшочек. В случае с томатами может потребоваться две пикировки:

если это высокорослый сорт, который довольно быстро растет;

если погода не позволяет своевременно высадить рассаду в теплицу или открытый грунт.

Первая пикировка проводится, когда появляется первая пара настоящих листочков – они уже почти похожи на те листья томатов, которые мы привыкли видеть, и растут вместе с сеянцем. А вот семядольные листики, главная задача которых состоит в том, чтобы разорвать семенную оболочку, не развиваются дальше вместе с растением и со временем пропадают.

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Если семядольные листочки долго не могут освободиться от семенной оболочки, не торопитесь ее снимать руками или пинцетом. Вы можете повредить росток. Лучше возьмите пульверизатор и несколько раз в день опрыскивайте рассаду, оболочка размягчится и листочки сами от нее освободятся.

Как правильно выполнять пикировку томатов

Главная заповедь любого садовода и огородника – не навреди! Будьте осторожными и предельно аккуратными, растения очень нежные и хрупкие, причем и стебель, и корни. Если вы считаете, что корешок вырос слишком длинным, ни в коем случае не укорачивайте его ни ножом, ни ножницами. Закрутите его спиралькой, но оставьте.

Как правило, пикировку проводят через 15-20 дней после того, как появятся всходы. К этому времени сеянцы достаточно окрепнут и хорошо перенесут пересадку. Для пикировки возьмите чистый контейнер или горшок объемом около 0,5 литра, не забудьте уложить на дно небольшой слой дренажа, добавьте грунт, сделайте в нем углубление маленькой узкой лопаткой и пересадите сеянец.

Затем насыпьте еще немного грунта, так чтобы сеянец был заглублен до семядольных листочков. После этого хорошо пролейте. Если вместо специальных контейнеров вы используете бумажные пакеты из-под молока или обрезанные пластиковые бутылки, не забудьте сделать в них отверстия для слива воды.

В первые два дня берегите растения от лучей яркого солнца, а затем найдите для них самое светлое место. Если окна выходят на север и в пасмурные дни рассаде томатов нужно обеспечить досветку. А если окна выходят на юг, то в солнечные дни нужно притенять рассаду в полдень.

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Вторая пикировка проводится по мере необходимости. Если вы видите, что томаты перерастают и вываливаются из стаканчиков, выберите для них горшки побольше и пересадите туда. Сделать это можно методом перевалки, чтобы не повредить корневую систему.

Когда пикировать томаты по лунному календарю

Выбрать благоприятные дни для пикировки томатов в 2023 году можно по лунному календарю.

Пикировка томатов в апреле

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 22, 25, 26 апреля

Нейтральные дни: 7, 11, 23 апреля

Неблагоприятные дни: 6 апреля (полнолуние) и с 19 по 21 апреля (новолуние)

Пикировка томатов в мае

Благоприятные дни: 3, 4, 9, 22, 23, 24, 30 мая

Нейтральные дни: 6, 7 и 8 мая