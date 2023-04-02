Лунный календарь пикировки рассады в 2023 году

Даже в южных регионах России многие культуры сложно вырастить без рассады, что говорить об остальных. Причем многие регионы вообще находятся в зоне экстремального земледелия, и тем не менее даже там садоводы и огородники не опускают руки, а продолжают трудиться. Многие рано или поздно приходят к тому, что прежде чем выполнять любые работы, связанные с растениями, смотрят в лунный календарь пикировки.

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«Рамблер» рассказывает, в какие сроки лучше пикировать рассаду, согласно лунному календарю пикировки на 2023 год.

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Зачем вообще нужна пикировка

Семена часто бывают такими маленькими, буквально размером с пылинку, что рассадить их на достаточном расстоянии друг от друга вряд ли получится. А чтобы сеянец хорошо развивался, ему нужно пространство, как для корней, так и для листьев. И здесь есть два выхода – удалять или рассаживать.

В первом случае придется покупать больше семян, это простой, но довольно затратный путь, особенно если учесть, что некоторые семена не такие всхожие, как хотелось бы. А значит семян потребуется еще больше.

Выход – рассаживать сеянцы по отельным горшочкам или стаканчикам. Этот процесс называется пикировкой.

В чем преимущества пикировки

Действительно пикировка важный и нужный этап в выращивании рассады. И тому есть несколько причин:

Вы можете оценить состояние каждого сеянца, отобрать самые сильные, а также дать шанс более слабым экземплярам, разместив их отдельно и создав для них более подходящие для выживания условия;

Пикировка укрепляет рассаду, сеянцы лучше адаптируются к высадке в теплицу или открытый грунт;

Увеличивается урожай.

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Когда пикировать рассаду по лунному календарю

Лунный календарь пикировки на апрель 2023 года

В апреле пикируется большая часть растений, а значит это самый важный месяц. Самые неблагоприятные дни выпадают на полнолуние и новолуние. Любые работы с растениями, в том числе пикировку, нельзя проводить: 6 апреля – в полнолуние и 19, 20 и 21 апреля – в дни новолуния.

Огурцы

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 22, 25, 26 апреля

Нейтральные дни: 3 апреля

Баклажаны и болгарский перец

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 22, 25, 26 апреля

Нейтральные дни: 7, 11 и 12 апреля

Капуста

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 22, 25, 26 апреля

Нейтральные дни: 23 апреля

Корнеплоды

Благоприятные дни: 1, 8, 16, 27 апреля

Нейтральные дни: 2 и 3 апреля

Томаты

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 22, 25, 26 апреля

Нейтральные дни: 7, 11, 23 апреля

Зелень

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 22, 25, 26 апреля

Нейтральные дни: 23 апреля

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Лунный календарь пикировки на май 2023 года

В мае растения пикируют жители северных регионов. В теплицы и открытый грунт высаживать рассаду можно лишь в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Самые неблагоприятные дни для любых работ с растениями: 5 мая – в полнолуние и 18, 19 и 20 мая – в дни новолуния.

Огурцы

Благоприятные дни: 3, 4, 9, 22–24, 30 мая

Нейтральные дни: 25 мая

Баклажаны и болгарский перец

Благоприятные дни: 3, 4, 9, 22, 23, 24, 30 мая

Нейтральные дни: 6, 7 и 10 мая

Капуста

Благоприятные дни: 3, 4, 9, 22–24, 30 мая

Нейтральные дни: 6, 8, 16, 17, 25 мая

Корнеплоды

Благоприятные дни: 7, 11, 17 мая

Нейтральные дни: 23 и 24 мая

Томаты

Благоприятные дни: 3, 4, 9, 22, 23, 24, 30 мая

Нейтральные дни: 6, 7 и 8 мая

Зелень

Благоприятные дни: 3, 4, 9, 22-24, 30 мая

Нейтральные дни: 10, 11 числа мая