Лунный календарь пикировки рассады в 2023 году

Даже в южных регионах России многие культуры сложно вырастить без рассады, что говорить об остальных. Причем многие регионы вообще находятся в зоне экстремального земледелия, и тем не менее даже там садоводы и огородники не опускают руки, а продолжают трудиться. Многие рано или поздно приходят к тому, что прежде чем выполнять любые работы, связанные с растениями, смотрят в лунный календарь пикировки.
«Рамблер» рассказывает, в какие сроки лучше пикировать рассаду, согласно лунному календарю пикировки на 2023 год.
Семена часто бывают такими маленькими, буквально размером с пылинку, что рассадить их на достаточном расстоянии друг от друга вряд ли получится. А чтобы сеянец хорошо развивался, ему нужно пространство, как для корней, так и для листьев. И здесь есть два выхода – удалять или рассаживать.
В первом случае придется покупать больше семян, это простой, но довольно затратный путь, особенно если учесть, что некоторые семена не такие всхожие, как хотелось бы. А значит семян потребуется еще больше.
Выход – рассаживать сеянцы по отельным горшочкам или стаканчикам. Этот процесс называется пикировкой.
Действительно пикировка важный и нужный этап в выращивании рассады. И тому есть несколько причин:
В апреле пикируется большая часть растений, а значит это самый важный месяц. Самые неблагоприятные дни выпадают на полнолуние и новолуние. Любые работы с растениями, в том числе пикировку, нельзя проводить: 6 апреля – в полнолуние и 19, 20 и 21 апреля – в дни новолуния.
Огурцы
Баклажаны и болгарский перец
Капуста
Корнеплоды
Томаты
Зелень
В мае растения пикируют жители северных регионов. В теплицы и открытый грунт высаживать рассаду можно лишь в начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Самые неблагоприятные дни для любых работ с растениями: 5 мая – в полнолуние и 18, 19 и 20 мая – в дни новолуния.
Огурцы
Баклажаны и болгарский перец
Капуста
Корнеплоды
Томаты
Зелень