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47 минут назад

Глава союза дачников раскрыл способы истребления борщевика

Мария Каткова

Никита Чаплин, глава Союза дачников Подмосковья, рассказал о хитростях борьбы с борщевиком. Об этом сообщает News.ru.

Раскрыты способы истребления борщевика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил эксперт, борщевик может вредить другим растениям. Для избавления от этого опасного сорняка Чаплин предложил застелить газон пленкой. Однако такой способ не подойдет тем, кто планирует выращивать что-либо в огороде.

Эксперт рассказала, когда необходимо уничтожать борщевик

Глава Союза дачников предложил бороться с борщевиком с помощью химикатов, но делать это лучше с профессиональной помощью, так как есть риск отравления и повреждения почвы.

По словам Чаплина, на участке можно посадить растения, которые разрастаются с большой скоростью: хвойные деревья, клевер или люцерны.

Ранее сообщалось, что профессор дала советы по борьбе с борщевиком на даче.

Дом и сад,Никита Чаплин,
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