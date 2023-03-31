Раскрыты способы истребления борщевика

Никита Чаплин, глава Союза дачников Подмосковья, рассказал о хитростях борьбы с борщевиком. Об этом сообщает News.ru.

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Как отметил эксперт, борщевик может вредить другим растениям. Для избавления от этого опасного сорняка Чаплин предложил застелить газон пленкой. Однако такой способ не подойдет тем, кто планирует выращивать что-либо в огороде.

Глава Союза дачников предложил бороться с борщевиком с помощью химикатов, но делать это лучше с профессиональной помощью, так как есть риск отравления и повреждения почвы.

По словам Чаплина, на участке можно посадить растения, которые разрастаются с большой скоростью: хвойные деревья, клевер или люцерны.