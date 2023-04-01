Лунный посевной календарь на апрель 2023 для садоводов и огородников

Лунный посевной календарь на апрель 2023 года подскажет самые благоприятные дни для работ в саду и огороде. Опытные дачники давно заметили, что растения лучше растут и дают больше урожай, если все работы планировать по лунному календарю.
«Рамблер» предлагает садоводам и огородникам воспользоваться лунным посевным календарем для планирования всех видов работ на участке.
Садоводы и огородники стараются не трогать растения в самые неблагоприятные дни – полнолуние и новолуние. Эти дни считаются критическими, и растениям можно принести больше вреда, чем пользы. Еще стоит обращать внимание на то, в каком знаке находится Луна. Так, Скорпион, Рак, Телец и Рыбы признаны плодородными знаками, а Водолей, Лев и Овен – наоборот.
Можно пропалывать и рыхлить сухую землю, готовить грядки под будущие посадки. Если клубника уже появилась из-под снега, можно удалить сухие листья и усы, обработать от болезней и вредителей, а также вырезать лишние побеги малины. А вот подкормку, полив, пересадку, проращивание, прищипывание стоит отложить на другие дни.
Если хотите посадить декоративное растение, от которого не ждете плодов, эти дни отлично подойдут. Также можно поливать, вносить минеральные удобрения, пропалывать, пикировать рассаду, укоренять черенки и отводки, сеять газонную траву, обрезать деревья, обрабатывать от вредителей и болезней, сеять однолетники и многолетники. Но не стоит замачивать семена в этот день.
Сажать и сеять в этот день можно без ограничений, а вот прививки и обработку ядохимикатами лучше перенести на другой день.
В этот день лучше отказаться от проведения любых работ в саду и городе.
Самые благоприятные дни для посадки всех культур, в том числе посева на рассаду и высадки в теплицу. Также можно вносить органические и минеральные удобрения. А вот обрезку, пересадку и размножение делением корней и клубнелуковиц лучше выполнить в другие дни.
Пикировка, полив и обрезка растений в эти дни не рекомендуются. Можно сеять, сажать, укоренять черенки, полоть, рыхлить, перекапывать, удалять лишнюю поросль, обрабатывать растения от вредителей и болезней.
Отличное время, чтобы посеять редис, петрушку, щавель, морковь, лук-порей, чеснока, позднеспелую белокочанную капусту. Также можно вносить подкормку, пикировать рассаду, обрабатывать растения от вредителей и болезней, прививать деревья. А вот корни растений в этот день лучше не трогать.
Сеять, сажать, поливать и покармливать в этот день не стоит, зато можно перекапывать, окучивать, рыхлить, полоть, прищипывать, прореживать, бороться с вредителями и болезнями.
Прекрасные дни для того, чтобы сажать и сеять все овощные и цветочные культуры. Обрезку растений и обработку от болезней и вредителей лучше перенести на другие дни.
Рекомендуется заняться прополкой, борьбой с вредителями и болезнями. Не стоит сажать, пересаживать, проращивать семена, пикировать, укоренять, пасынковать, поливать и подкармливать.
В эти дни стоит отдохнуть и набраться сил, чтобы в следующие дни быть готовым к трудовым подвигам.
Можно сажать растения и сеять семена всех культур, а также поливать, подкармливать, замачивать и проращивать семена, проводить формирующую обрезку. Не нужно пересаживать, пикировать, рыхлить землю рядом с корнями, чтобы их случайно не повредить.
Пересадку, пикировку, полив и внесение минеральных удобрений лучше провести в другой день. А в эти дни можно сеять и сажать вьющиеся и ампельные растения, а также лук, редис и салаты.
Можно сажать любые овощи, декоративные кустарники и цветы, прививать, пикировать, поливать, вносить органические удобрения. Лучше не трогать клубнелуковичные растения и не применять ядохимикаты.
Можно полоть и рыхлить сухую землю, заниматься грядками, обрабатывать клубнику, проводить профилактику болезней, уничтожать вредителей, а также вырезать лишние побеги малины. А вот подкормку, полив, пересадку, проращивание, прищипывание стоит выполнить в другие дни.
Можно поливать, вносить минеральные удобрения, удалять сорняки, готовить грядки, пикировать рассаду, сеять зелень, цветы, а также сажать декоративные кустарники и розы. Не стоит замачивать семена.