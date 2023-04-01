Лунный посевной календарь на апрель 2023 для садоводов и огородников

Лунный посевной календарь на апрель 2023 года подскажет самые благоприятные дни для работ в саду и огороде. Опытные дачники давно заметили, что растения лучше растут и дают больше урожай, если все работы планировать по лунному календарю.

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«Рамблер» предлагает садоводам и огородникам воспользоваться лунным посевным календарем для планирования всех видов работ на участке.

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Фазы Луны в апреле 2023

Растущая луна – 1-5 апреля

Полнолуние – 6 апреля

Убывающая луна – 7-18 апреля

Новолуние – 19-21 апреля

Растущая луна – 22-30 апреля

Садоводы и огородники стараются не трогать растения в самые неблагоприятные дни – полнолуние и новолуние. Эти дни считаются критическими, и растениям можно принести больше вреда, чем пользы. Еще стоит обращать внимание на то, в каком знаке находится Луна. Так, Скорпион, Рак, Телец и Рыбы признаны плодородными знаками, а Водолей, Лев и Овен – наоборот.

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График посевов и других работ по лунному календарю в апреле

1, 2 апреля – растущая Луна во Льве

Можно пропалывать и рыхлить сухую землю, готовить грядки под будущие посадки. Если клубника уже появилась из-под снега, можно удалить сухие листья и усы, обработать от болезней и вредителей, а также вырезать лишние побеги малины. А вот подкормку, полив, пересадку, проращивание, прищипывание стоит отложить на другие дни.

3, 4 апреля – растущая Луна в Деве

Если хотите посадить декоративное растение, от которого не ждете плодов, эти дни отлично подойдут. Также можно поливать, вносить минеральные удобрения, пропалывать, пикировать рассаду, укоренять черенки и отводки, сеять газонную траву, обрезать деревья, обрабатывать от вредителей и болезней, сеять однолетники и многолетники. Но не стоит замачивать семена в этот день.

5 апреля – растущая Луна в Весах

Сажать и сеять в этот день можно без ограничений, а вот прививки и обработку ядохимикатами лучше перенести на другой день.

6 апреля – полнолуние

В этот день лучше отказаться от проведения любых работ в саду и городе.

7-9 апреля – убывающая Луна в Скорпионе

Самые благоприятные дни для посадки всех культур, в том числе посева на рассаду и высадки в теплицу. Также можно вносить органические и минеральные удобрения. А вот обрезку, пересадку и размножение делением корней и клубнелуковиц лучше выполнить в другие дни.

10, 11 апреля – убывающая Луна в Стрельце

Пикировка, полив и обрезка растений в эти дни не рекомендуются. Можно сеять, сажать, укоренять черенки, полоть, рыхлить, перекапывать, удалять лишнюю поросль, обрабатывать растения от вредителей и болезней.

12, 13 апреля – убывающая Луна в Козероге

Отличное время, чтобы посеять редис, петрушку, щавель, морковь, лук-порей, чеснока, позднеспелую белокочанную капусту. Также можно вносить подкормку, пикировать рассаду, обрабатывать растения от вредителей и болезней, прививать деревья. А вот корни растений в этот день лучше не трогать.

14, 15 апреля – убывающая Луна в Водолее

Сеять, сажать, поливать и покармливать в этот день не стоит, зато можно перекапывать, окучивать, рыхлить, полоть, прищипывать, прореживать, бороться с вредителями и болезнями.

16, 17 апреля – убывающая Луна в Рыбах

Прекрасные дни для того, чтобы сажать и сеять все овощные и цветочные культуры. Обрезку растений и обработку от болезней и вредителей лучше перенести на другие дни.

18 апреля – убывающая Луна в Овне

Рекомендуется заняться прополкой, борьбой с вредителями и болезнями. Не стоит сажать, пересаживать, проращивать семена, пикировать, укоренять, пасынковать, поливать и подкармливать.

19-21 апреля – новолуние

В эти дни стоит отдохнуть и набраться сил, чтобы в следующие дни быть готовым к трудовым подвигам.

22 апреля – растущая Луна в Тельце

Можно сажать растения и сеять семена всех культур, а также поливать, подкармливать, замачивать и проращивать семена, проводить формирующую обрезку. Не нужно пересаживать, пикировать, рыхлить землю рядом с корнями, чтобы их случайно не повредить.

23-24 апреля – растущая Луна в Близнецах

Пересадку, пикировку, полив и внесение минеральных удобрений лучше провести в другой день. А в эти дни можно сеять и сажать вьющиеся и ампельные растения, а также лук, редис и салаты.

25, 26 апреля – растущая Луна в Раке

Можно сажать любые овощи, декоративные кустарники и цветы, прививать, пикировать, поливать, вносить органические удобрения. Лучше не трогать клубнелуковичные растения и не применять ядохимикаты.

27-29 апреля – растущая Луна во Льве

Можно полоть и рыхлить сухую землю, заниматься грядками, обрабатывать клубнику, проводить профилактику болезней, уничтожать вредителей, а также вырезать лишние побеги малины. А вот подкормку, полив, пересадку, проращивание, прищипывание стоит выполнить в другие дни.

30 апреля – растущая Луна в Деве

Можно поливать, вносить минеральные удобрения, удалять сорняки, готовить грядки, пикировать рассаду, сеять зелень, цветы, а также сажать декоративные кустарники и розы. Не стоит замачивать семена.