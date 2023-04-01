Фелинолог объяснил, как нужно правильно гладить кошку
У многих людей дома есть питомцы. Большинству кошек нравится, когда хозяин уделяет им внимание. Однако не всем четвероногим хочется, чтобы их гладили привычным для владельцев способом.
Специалист по поведению кошек Лорен Финки уверена, что кошки терпят ласку, потому что это дает им различные преимущества. Хвостатые любимцы знают, что получат игрушки, лакомства и другие проявления внимания со стороны хозяина.
Человек должен понимать, что кошки не социальные животные по своей природе. Если вам кажется, что ваш питомец терпит ласки из-за дополнительного лакомства, то вероятно вы правы, сообщает BBC Science Focus.
Научные эксперименты доказали, что поглаживание кота рядом с основанием его хвоста вызывает у животного отрицательные реакции. Пушистые любимцы не любят, когда их гладят по животу, ведь они склонны защищать эту область. Вероятнее всего питомец воспримет такую ласку как угрозу.
Кошкам нравится, когда их гладят вокруг мордочки. Они получают удовольствие от почесывания области под подбородком, щек и основания ушей. Не бойтесь ласкать своего питомца, главное делать это в нужных местах.