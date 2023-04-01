Фелинолог объяснил, как нужно правильно гладить кошку

У многих людей дома есть питомцы. Большинству кошек нравится, когда хозяин уделяет им внимание. Однако не всем четвероногим хочется, чтобы их гладили привычным для владельцев способом.

© Волгоградская правда

Специалист по поведению кошек Лорен Финки уверена, что кошки терпят ласку, потому что это дает им различные преимущества. Хвостатые любимцы знают, что получат игрушки, лакомства и другие проявления внимания со стороны хозяина.

Человек должен понимать, что кошки не социальные животные по своей природе. Если вам кажется, что ваш питомец терпит ласки из-за дополнительного лакомства, то вероятно вы правы, сообщает BBC Science Focus.

Научные эксперименты доказали, что поглаживание кота рядом с основанием его хвоста вызывает у животного отрицательные реакции. Пушистые любимцы не любят, когда их гладят по животу, ведь они склонны защищать эту область. Вероятнее всего питомец воспримет такую ласку как угрозу.