Ветврач рассказал, как помочь кошке в период "половой охоты"

Весной у кошек наступает "время любви", и еще вчера спокойные и дружелюбные питомцы могут неожиданно проявить агрессию, "пометить" диван и тапки, проявлять повышенную активность по ночам, издавать непривычные звуки и т.д. Эти признаки указывают на то, что кошка переживает гормональный всплеск, - пояснил "Российской газете" ветеринарный врач, руководитель группы ветеринарных врачей "Астрафарм" Иван Пушилин.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Доктор дал несколько советов, как ухаживать за животным в этот период, чтобы и питомец, и хозяин чувствовали себя более комфортно

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1. Уделять питомцу больше внимания

Все животные индивидуальны, и они по-разному реагируют на перемены в физиологии. Одни становятся особенно ласковыми и дружелюбными, другие апатичными и равнодушными к играм и лакомствам, третьи капризными и агрессивными.

Агрессию чаще проявляют коты, у которых на генетическом уровне заложена потребность драться с соперниками. Но так как противника рядом нет, негатив может выплескиваться на хозяина, когда он, например, хочет погладить питомца. А кошки, наоборот, могут сами проявлять избыточную ласку к хозяину, но в то же время вставать в характерные позы, терять аппетит и кричать по ночам.

уделять ей больше внимания, выбирая активные игры, чтобы животное выплеснуло накопившуюся энергию (тогда кошка к тому же будет лучше спать ночью);

попробовать новый корм, если у животного снизился аппетит;

по возможности уменьшить световой день кошки. Чтобы помочь кошке, нужно:

2. Уменьшить количество прогулок

Коты, в отличие от собак, вполне могут обойтись без уличных прогулок, даже если до этого вы регулярно бывали с животным вне дома. В период половой охоты кота или кошки нужно ограничить их контакты с другими животными.

3. Проявите терпение

Нельзя ругать и наказывать животное, например, за "метки" в неположенных местах. Лучше набраться терпения и помочь питомцу выйти из этого эмоционально непростого состояния. Стоит помнить, что половая охота у кошек может возникать в течение всего года, а у некоторых - и по два раза в месяц. Но все-таки это временное явление. Пройдет несколько дней - и кошка успокоится.

4. Принять решение, делать ли кастрацию

Многие хозяева не хотят кастрировать питомцев. С одной стороны, это эффективная операция по удалению половых желез, которая раз и навсегда избавит животное от неприятных проявлений периодов половой охоты.

Однако, операция - это риск: может проявиться непереносимость наркоза, возникнуть осложнения, нарушиться обмен веществ, и кошка наберет лишний вес. К тому же, по данным исследований, даже после кастрации примерно каждая седьмая кошка всё равно продолжает проявлять признаки половой охоты.

Поэтому в качестве альтернативного решения можно в "критические периоды" использовать контрацептивы для кошек. Сейчас применяют бигормональные контрацептивные средства, которые выпускаются в форме таблеток или капель. Они безопасны и мягко корректируют гормональный фон.