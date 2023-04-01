Как очистить очень грязные стекла самым простым способом

Хороший совет для того, чтобы держать окна в чистоте - это стараться планировать мойку окон каждый раз с определенной периодичностью, чтобы избежать скопления на них большого количества грязи, что затрудняет ее удаление. Не забывайте также делать это, когда не слишком много солнца, так как стекла очень быстро сохнут, и на них могут остаться разводы.

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Как очистить окна: пошаговая инструкция

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Хотя это действительно просто, пошаговая чистка стекол может стать более приятной, если вы будете делать это под музыку.

Шаг 1. Вам понадобится смесь воды и чистящего уксуса в равных частях. Он также подходит для зеркал и перегородок.

Шаг 2. Распылите сверху вниз.

Шаг 3. Протрите тряпкой из микрофибры. Затем вытрите его насухо другим чистым средством. Другой вариант - использовать хлопчатобумажные салфетки, потому что они также не оставляют ворса.

Как очистить оконные стекла снаружи

Чтобы хорошо очистить оконные стекла, вы можете использовать несколько методов, и все они простые. Секрет того, чтобы результат был безупречен, заключается в тщательной сушке, чтобы на них не осталось следов продукта. Чтобы быть в этом уверенной, желательно совершать движения сначала вертикально, а потом - горизонтально.