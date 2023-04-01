Как очистить очень грязные стекла самым простым способом

Хороший совет для того, чтобы держать окна в чистоте - это стараться планировать мойку окон каждый раз с определенной периодичностью, чтобы избежать скопления на них большого количества грязи, что затрудняет ее удаление. Не забывайте также делать это, когда не слишком много солнца, так как стекла очень быстро сохнут, и на них могут остаться разводы.
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Как очистить окна: пошаговая инструкция
Хотя это действительно просто, пошаговая чистка стекол может стать более приятной, если вы будете делать это под музыку.
- Шаг 1. Вам понадобится смесь воды и чистящего уксуса в равных частях. Он также подходит для зеркал и перегородок.
- Шаг 2. Распылите сверху вниз.
- Шаг 3. Протрите тряпкой из микрофибры. Затем вытрите его насухо другим чистым средством. Другой вариант - использовать хлопчатобумажные салфетки, потому что они также не оставляют ворса.
Как очистить оконные стекла снаружи
Чтобы хорошо очистить оконные стекла, вы можете использовать несколько методов, и все они простые. Секрет того, чтобы результат был безупречен, заключается в тщательной сушке, чтобы на них не осталось следов продукта. Чтобы быть в этом уверенной, желательно совершать движения сначала вертикально, а потом - горизонтально.
- Мыло. Одно из самых популярных и эффективных средств. Добавьте немного мыла для посудомоечной машины в таз с водой. Перед тем, как приступить к чистке, смочите губку и хорошо отожмите ее. Промойте и высушите кухонной бумагой.
- Уксус. Смешайте три части воды с одной частью белого или чистящего уксуса и добавьте несколько капель лимона (это может быть эфирное масло). Промокните насухо газетной бумагой, так как она оставляет невидимый слой, который делает поверхность стекла более устойчивой к загрязнениям.
- Нашатырный спирт. Проветривайте помещение и защищайте руки и глаза всякий раз, когда собираетесь им пользоваться. Смешайте горячую воду с большим количеством нашатырного спирта. Нанесите, протрите и высушите специальной насадкой для мытья стекол.
- Алкоголь. Смешайте воду с 96-градусным спиртом и нанесите жидкость на газетную бумагу. Очень полезно при пятнах на стекле от пальцев.