Как сделать изгородь на даче из барбариса и боярышника

Не за горами дачный сезон. Наверняка многие москвичи уже задумались о том, чтобы сделать не только красивую, но и практичную изгородь вокруг участка. Дендролог Александр Петров поделился с «Вечерней Москвой» некоторыми советами.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

С агрономом-практиком и дендрологом Александром Петровым мы встречаемся в Ботаническом саду МГУ на мастер-классе по обрезке деревьев и формированию живой изгороди.

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"Сначала надо определиться с тем, какую именно ограду мы хотим получить, — говорит Александр. — Например, чтобы не пускать на участок непрошеных гостей, подойдут колючие кустарники — барбарис или боярышник. Но нужно обратить внимание, что это — обоюдоострое «оружие». Потому что дети и животные могут пораниться. Все же шипы у барбариса и боярышника могут доходить до пяти сантиметров длины".

А вот если нужна просто красивая изгородь, то Петров рекомендует выбрать вместо кустарников деревья. И лучше всего для этих целей подходит липа.

"Если ее вовремя подстригать на нужную высоту, например в 1,2–1,5 метра, это будет очень красиво, — рассказывает дендролог. — Не зря такие ограды выбирали для Летнего сада в Санкт-Петербурге или московской усадьбы Кусково. Если эти деревья сдерживать в росте, то они остаются компактными".

Большой популярностью сейчас пользуются и изгороди из ели. При этом, по словам Александра Петрова, в естественных условиях они могут вырасти до 18–20 метров в высоту.

"Правда, еще есть неизвестно откуда взявшееся поверье, что если ель на участке вырастет выше конька дома, то быть беде. Конечно же, это все ерунда. Но все равно за елями нужно правильно ухаживать и подрезать", — говорит он.

А чтобы узнать, как это правильно делать, мы идем на маленькую делянку, на которой растут голубые елочки.

"Сажать их нужно в шахматном порядке, на расстоянии около полуметра друг от друга, — поясняет Петров. — И не беда, если под рукой не окажется рулетки. Для этого есть вполне практичные измерительные «инструменты»: длина ладони от большого до среднего пальца составляет примерно 20 сантиметров".

Эксперт советует поначалу не трогать верхушки, а подравнивать только боковые веточки.

"Когда деревце достигнет нужной высоты, остригать лишнее можно раз за сезон, — уточняет Александр. — А вот кусты нужно подравнивать раз в месяц".

Использовать для этого можно как обычный секатор, так и специальные веткорезы.

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