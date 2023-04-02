5 причин выбрать модульный шкаф-купе

Главная проблема всех систем хранения проста: рано или поздно в любой из них элементарно заканчивается место. Однако эту проблему можно решить, делая выбор в пользу модульных систем — в этом случае количество модулей для хранения можно будет постоянно увеличивать, добавляя секции там, где их не хватает. Правда, вы все еще будете ограничены размером комнаты, но пространство для маневра в любом случае значительно увеличится.
Идеальным решением для тех, кто уже не в силах постоянно «расхламлять» шкафы и хочет просто спокойно хранить вещи, станет модульный шкаф-купе который можно подобрать на https://dg-home.ru/. У этого функционального предмета интерьера, помимо вместительности, есть и другие преимущества.
Обычный шкаф оснащают распашными дверьми, которые требуют пространства перед шкафом для удобного открытия. То есть вы не можете поставить такой шкаф вплотную к кровати или стене — нужно всегда учитывать положение дверок. При этом лучше, чтобы они не только ни во что не упирались, но и ничего не касались. Например, если ручка на двери шкафа будет постоянно задевать стену в одном и том же месте, может образоваться неэстетичная потертость. Причем ее будет отлично видно при закрытой дверце, а вы будете ломать голову, можно ли ее замаскировать, или проще переклеить обои.
Шкаф-купе — совсем другое дело. Дверцы двигаются параллельно плоскости шкафа, поэтому их можно будет открыть, даже если вы придвинете вплотную кровать или стол. Хотя и сложно представить себе ситуацию, когда это может быть необходимо. Вы можете повесить на наружную поверхность дверцы шкафа зеркало. Это будет удобнее, чем в случае с обычным шкафом, поскольку можно будет увидеть свое отражение, не меняя положение дверцы и не закрывая шкаф. И отдельное место под зеркало придумывать уже не придется.
При этом дверцы в пазах ходят плавно и бесшумно, не скрипят петлями и не хлопают — приятное дополнение комфортного функционала.
Шкафы-купе гораздо надежнее обычных. Во-первых, в них нет дверных креплений, которые со временем проседают, начинают скрипеть и плохо работать. Во-вторых, технологии производства в этой сфере постоянно развиваются, позволяя предлагать более износостойкие материалы, более прочные панели, более совершенные уплотнители. «Построив» один раз шкаф-купе, можно на много лет забыть о проблемах с местом для хранения. Все, что потребуется — периодически протирать поверхность шкафа и очищать от пыли и шерсти направляющие полозья.
И снова о дверях шкафа-купе: их конструкция гораздо безопаснее, чем у обычного шкафа. Они не прижимают пальцы и не располагают к висению на ручке (потому что у них нет ручки), так что родителям неугомонных непосед это решение подойдет однозначно.
Если на двери шкафа-купе предусмотрено зеркало, его может быть страшно разбить. Но в современных шкафах используют специальное усиленное стекло, которое способно выдержать даже сильный удар и при этом не разлететься мелкими осколками по всей комнате.
Шкафы-купе — пожалуй, наиболее кастомизируемый предмет интерьера: менять, как правило, можно все, проект шкафа все равно чаще всего разрабатывают индивидуально.
А еще шкаф-купе может в точности повторять оттенки дизайна комнаты, стиль и фактуру. И если вы хотите необычный шкаф для одежды, это точно купе.
Ну, и напоследок еще раз о вместительности.
Еще один критерий, в котором обычный шкаф никак не может сравниться со шкафом-купе по вместимости. Его можно сделать высотой под потолок — и это никого не будет напрягать. На верхних полках можно хранить то, что нужно реже, на уровне согнутых локтей — то, чем вы пользуетесь постоянно. Главное завести небольшую лесенку или скамеечку, чтобы легко дотягиваться до самого верха. Наполнение углового шкафа или стандартного прямого лучше продумать заранее — так можно будет сделать его максимально комфортным под себя.
В остальном шкафы-купе — идеальный вариант системы хранения. Особенно, когда это модульная мебель — то есть настоящий трансформер, способный обрастать дополнительными модулями и секциями практически бесконечно.
Помимо очевидного функционального преимущества — вы экономите деньги, — вы получаете еще и экономию средств. Покупать секции для шкафа отдельно — вполне посильная задача. А вот оплата сразу всего шкафа для кого-то может быть слишком серьезным шагом.
Главное — не потратить деньги зря. Стильные шкафы-купе для спальни и коридора в Москве делают многие фирмы, и крайне важно найти специалистов, которые смогут подойти к делу с умом.