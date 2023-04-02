5 причин выбрать модульный шкаф-купе

Главная проблема всех систем хранения проста: рано или поздно в любой из них элементарно заканчивается место. Однако эту проблему можно решить, делая выбор в пользу модульных систем — в этом случае количество модулей для хранения можно будет постоянно увеличивать, добавляя секции там, где их не хватает. Правда, вы все еще будете ограничены размером комнаты, но пространство для маневра в любом случае значительно увеличится.

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Идеальным решением для тех, кто уже не в силах постоянно «расхламлять» шкафы и хочет просто спокойно хранить вещи, станет модульный шкаф-купе который можно подобрать на https://dg-home.ru/. У этого функционального предмета интерьера, помимо вместительности, есть и другие преимущества.

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Вы экономите квадратные метры

Обычный шкаф оснащают распашными дверьми, которые требуют пространства перед шкафом для удобного открытия. То есть вы не можете поставить такой шкаф вплотную к кровати или стене — нужно всегда учитывать положение дверок. При этом лучше, чтобы они не только ни во что не упирались, но и ничего не касались. Например, если ручка на двери шкафа будет постоянно задевать стену в одном и том же месте, может образоваться неэстетичная потертость. Причем ее будет отлично видно при закрытой дверце, а вы будете ломать голову, можно ли ее замаскировать, или проще переклеить обои.

Шкаф-купе — совсем другое дело. Дверцы двигаются параллельно плоскости шкафа, поэтому их можно будет открыть, даже если вы придвинете вплотную кровать или стол. Хотя и сложно представить себе ситуацию, когда это может быть необходимо. Вы можете повесить на наружную поверхность дверцы шкафа зеркало. Это будет удобнее, чем в случае с обычным шкафом, поскольку можно будет увидеть свое отражение, не меняя положение дверцы и не закрывая шкаф. И отдельное место под зеркало придумывать уже не придется.

При этом дверцы в пазах ходят плавно и бесшумно, не скрипят петлями и не хлопают — приятное дополнение комфортного функционала.

Вы можете быть уверены в надежности

Шкафы-купе гораздо надежнее обычных. Во-первых, в них нет дверных креплений, которые со временем проседают, начинают скрипеть и плохо работать. Во-вторых, технологии производства в этой сфере постоянно развиваются, позволяя предлагать более износостойкие материалы, более прочные панели, более совершенные уплотнители. «Построив» один раз шкаф-купе, можно на много лет забыть о проблемах с местом для хранения. Все, что потребуется — периодически протирать поверхность шкафа и очищать от пыли и шерсти направляющие полозья.

Вы можете не переживать за любознательных детей

И снова о дверях шкафа-купе: их конструкция гораздо безопаснее, чем у обычного шкафа. Они не прижимают пальцы и не располагают к висению на ручке (потому что у них нет ручки), так что родителям неугомонных непосед это решение подойдет однозначно.

Если на двери шкафа-купе предусмотрено зеркало, его может быть страшно разбить. Но в современных шкафах используют специальное усиленное стекло, которое способно выдержать даже сильный удар и при этом не разлететься мелкими осколками по всей комнате.

Вы можете творить в свое удовольствие

Шкафы-купе — пожалуй, наиболее кастомизируемый предмет интерьера: менять, как правило, можно все, проект шкафа все равно чаще всего разрабатывают индивидуально.

полки той ширины, которой вам удобно,

не прямой, а угловой шкаф-купе,

еще одну штангу для развешивания вещей,

несколько ящиков,

полку для обуви,

дополнительный модуль для вещей, которые перестали помещаться в основную секцию. Именно поэтому вы можете получить:

А еще шкаф-купе может в точности повторять оттенки дизайна комнаты, стиль и фактуру. И если вы хотите необычный шкаф для одежды, это точно купе.

Ну, и напоследок еще раз о вместительности.

Вы получаете много места для хранения

Еще один критерий, в котором обычный шкаф никак не может сравниться со шкафом-купе по вместимости. Его можно сделать высотой под потолок — и это никого не будет напрягать. На верхних полках можно хранить то, что нужно реже, на уровне согнутых локтей — то, чем вы пользуетесь постоянно. Главное завести небольшую лесенку или скамеечку, чтобы легко дотягиваться до самого верха. Наполнение углового шкафа или стандартного прямого лучше продумать заранее — так можно будет сделать его максимально комфортным под себя.

Когда не нужно выбирать шкаф-купе

Владельцам очень маленьких прихожих, в которых шкаф-купе просто займет все место.

Тем, кто испытывает сложности с тем, чтобы что-то доставать с верхних полок.

Тем, кто планирует обустраивать в квартире гардеробную — в этом случае шкаф-купе просто отпадает за ненадобностью. Как и любое решение, это подходит не всем. Кому-то шкафы-купе кажутся излишне громоздкими, кто-то считает, что они тяжелые сами по себе. На основании мнений этих людей попробуем разобраться, кому не подходит такой вариант.

В остальном шкафы-купе — идеальный вариант системы хранения. Особенно, когда это модульная мебель — то есть настоящий трансформер, способный обрастать дополнительными модулями и секциями практически бесконечно.

Помимо очевидного функционального преимущества — вы экономите деньги, — вы получаете еще и экономию средств. Покупать секции для шкафа отдельно — вполне посильная задача. А вот оплата сразу всего шкафа для кого-то может быть слишком серьезным шагом.