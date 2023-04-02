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2 часа назад

Дизайнер интерьеров назвал запрещенные в квартире цвета

Мира Маркина

Дизайнер и архитектор Александр Осипов рассказал, какие цвета не стоит использовать в интерьере своей квартиры. Его слова приводит "Лента.ру".

Дизайнер интерьеров назвал запрещенные в квартире цвета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, не стоит вестись на моду и выбирать смелые и неожиданные цвета. Например, ярко-розовый. По словам дизайнера, этот цвет был одним из самых популярных в последнее время, однако он может сделать квартиру слишком "женственной". Лучше выбирать пастельные оттенки.

Еще один "убивающий" интерьер цвет — коричневый. Он может сделать квартиру слишком "тяжелой" и мрачной, особенно, если в помещении мало естественного света. По мнению дизайнера, если хочется добавить темных цветов в интерьер, стоит присмотреться к темно-синему оттенку.

Лучше не экспериментировать с яркими неоновыми цветами. Они могут смотреть хорошо в отелях, ресторанах, но не в квартире. Такие цвета слишком навязчивы и будут постоянно отвлекать человека во время отдыха дома.

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Красный цвет тоже оказался в стоп-листе дизайнера. Он очень агрессивный, поэтому не подходит для домашнего пространства. Если хочется добавить в интерьер ярких деталей, лучше выбирать нейтральные цвета с вкраплениями яркого цвета.

Ранее дизайнер интерьеров назвал цвета, в которые опасно красить спальню.

Дом и сад,Александр Осипов,
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