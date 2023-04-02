Как оптимизировать пространство для рассады: личный опыт

У меня с годами сложился определенный алгоритм действий с началом посевной кампании. И я расскажу о том, как и особенно — где выращиваю свою рассаду.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Первое: рассаду я выращиваю не у себя, а в квартире родителей. Там окно — юго-запад, подоконники шириной 50 см (кирпичная хрущевка 60-х годов).

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Первые годы рассада расставлялась на три подоконника, в трех комнатах (окна на одну сторону). Оказалось, что бегать из комнаты в комнату неудобно. Оставили все в зале, но к подоконнику приставили стол.

Тоже получилось неудобно: к подоконнику подойти затруднительно, стол громоздкий. Стали искать более оптимальные варианты. Решили приглядеться к балкону.

Вот тут, можно сказать, во-вторых. Балкон также выходит на юго-запад. Много солнца, весной еще не обжигающее. В апреле мы обычно уже на день выносили туда рассаду — расставляли на табуреточки, различные приспособления.

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Но балконы в хрущевках маленькие, узкие, поэтому в это время на балкон можно было ступить одной ногой. Тоже сплошное неудобство и претензии от домочадцев в мой адрес, что развела я тут оранжерею.

Поэтому, когда встал вопрос ремонта балкона — отнеслись ответственно, с учетом того, что нужно место для рассады весной. У нас в городе (я думаю, так и во многих городах России) фирмы стали предлагать конструкцию балкона с небольшим расширением, для возможности монтировать подоконник шириной 20-25 см. За счет этой конструкции получаем вполне большой объем пространства с подоконниками по трем сторонам. И хотя этот конструктив существенно удорожал ремонт балкона, все согласились пойти на эти траты. Сейчас можно сказать, что это оказалась просто находкой!

7dach.ru

В феврале-марте, когда я начинаю сев, все умещается в маленькие плошки и стаканчики на стуле у батареи.

Потом рассада идет на окно — здесь еще одно преимущество — оно выходит на балкон, поэтому здесь нет сквозняков, сам подоконник очень теплый (внизу батарея отопления).

По мере роста и наступления теплых дней рассада переносится на балкон — он за счет пластиковых стеклопакетов довольно теплый, также без сквозняков.

Сейчас, когда еще существенный перепад дневных и ночных температур, рассаду выношу и заношу (благо недалеко, комнатное окно рядом). А вот в апреле уже практически все будет умещаться и жить на нашем чудо-балконе.