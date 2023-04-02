Зачем раньше клеили газеты под обои и что использовать теперь

Раньше любая поклейка обоев начиналась с оклеивания стены газетами. Этот способ некоторые используют до сих пор, но не все знают его цель. Дело в том, что газетная бумага в качестве подложки решала сразу несколько задач: выравнивала поверхность, закрывала щели и защищала от продувания, обеспечивала дополнительную звукоизоляцию.

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Однако способ с газетами сегодня лучше не использовать. Дело в том, что типографская краска содержит вещества, которые со временем разрушают обойный клей, из-за чего полотна могут отойти от стен.

К счастью сегодня есть сразу несколько альтернатив газетной подложке.

1) Грунтовка. Самый простой и самый недорогой способ. Материал обеспечивает лучшее сцепление и предотвращает проникновение влаги в стену, а еще защищает поверхность от повреждений. В продаже есть грунты разных типов: для бетона, для дерева, для гипсокартона.

2) Шпатлевка. Наносится уже после грунтовки, выравнивает стены и обеспечивает гладкость поверхности. Скрывает все трещины и неровности. Можно выбрать шпатлевку на основе гипса, полимерную или акриловую.

3) Гипсокартон. С его помощью выравнивают стены, если есть значительные перепады высоты. Он прочен, устойчив к влаге, но требует более сложного монтажа.

4) Фиброцементные плиты. Материал состоит из цемента и волокон асбеста, стекла или синтетики. Используют как на стенах, так и на потолке.