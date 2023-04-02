Расхламление в квартире за 7 дней: пошаговый план

Весна – самое время для генеральной уборки в доме. Пора впустить свежий воздух, избавиться от ненужного и убрать пыль, скопившуюся за зиму. Однако стоит посмотреть кругом – и руки опускаются, непонятно с чего начинать. «Прогенералить» весь дом за один день практически невозможно – не хватит ни времени, ни сил. Следуйте простому плану уборки, по которому вы сможете навести идеальную чистоту за 7 дней.

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День первый

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Избавляемся от лишнего. Проведите инвентаризацию вещей, причем не только одежды, но и содержимого всех полочек и ящичков. Если вы не использовали какую-то вещь больше года – скорее всего, вам она не нужна. Ее можно отдать в добрые руки, продать или выкинуть. Если совсем жаль расставаться – перевезите в гараж или на дачу.

День второй

Порядок на кухне. Здесь надо перебрать все шкафчики, упорядочить запасы продуктов и проверить сроки годности. Также тщательно помойте плиту, духовку, холодильник и микроволновую печь. Не забудьте про столешницу и раковину.

День третий

Ванная и туалет. Здесь надо отмыть всю сантехнику, плитку на стенах и зеркала. Также можно установить автоматический освежитель воздуха или поставить чашку воды с несколькими каплями эфирного масла.

День четвертый

Спальня и гостиная. Начните со шкафа с одеждой, проведите ревизию вещей – что пора отстирать, что заштопать, что погладить. Вещи, которые ремонту не подлежат – выкинуть. Затем пропылесосьте не только пол, но и стены, особенно сверху на обоях могла скопиться пыль. Также пересмотрите все домашние цветы, не пора ли им поменять горшки на другие, более просторные.

День пятый

Окна и балкон. Вымойте все стекла и протрите подоконники, перестирайте шторы. Наведите порядок на балконе – подготовьте его к летнему сезону.

День шестой

Помойте все люстры, вентиляционные решетки на кухне и в ванной, решетку вытяжки над плитой. Почистите плинтусы и двери. Пропылесосьте обивку всей мягкой мебели. Работайте сверху вниз: начинайте уборку с верхней части комнаты и продвигайтесь книзу. Это позволит избежать оседания грязи и пыли на уже убранных участках.

День седьмой