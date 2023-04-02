Как правильно открывать дачный сезон

Весна — долгожданное время для обладателей дач. Наконец-то можно будет выбраться из порядком поднадоевшего за зиму города на природу. Только вот не все знают, что открыть дачный сезон тоже надо правильно. Первые шашлыки на природе — это, конечно, здорово, но ещё до их приготовления нужно сделать несколько видов работ. Что это за работы, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

С чего начать дачный сезон

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Для начала вспомните, убирали ли вы участок осенью, перед тем как закрыть дачу на зимовку. Впрочем, природа вам и сама об этом напомнит, как только сойдёт снег. Если сухая трава и листья всё это время лежали под снежной массой, новый дачный сезон стоит начать с их уборки.

Почему это важно? До сих пор многие, вопреки предупреждениям спасателей, практикуют пал сухой травы по весне. Высохшая трава и листья, особенно вдоль забора, в таком случае могут привести огонь на ваш участок. А ещё в сухостое часто заводятся клещи.

Начало дачного сезона: что делать на участке

Не торопитесь пользоваться водой из скважины или колодца. Сначала внимательно их осмотрите. Если крышку колодца закрыли неплотно или произошла разгерметизация колец, в воду вполне могли попасть болезнетворные бактерии. Так что весной хорошо бы проверить химические и бактериологические показатели воды в специальной лаборатории.

Начало дачного сезона: что делать дома

Дачный домик тоже нужно привести в порядок. Сначала убедитесь, что жить в нём безопасно. А для этого проверьте электропроводку. Посмотрите, нет ли каких-то повреждений, чтобы не было короткого замыкания.

Первую уборку в доме однозначно стоит делать в индивидуальных средствах защиты, посоветовал эксперт в беседе с «Известиями». Не исключено, что в ваше отсутствие там зимовали непрошенные гости — грызуны. А ведь они могут быть переносчиками серьёзных болезней. К примеру, работница склада Wildberries, который облюбовали мыши, едва не лишилась зрения после уборки помещений.

Как защитить дачу

У некоторых дачный сезон может начаться с неприятных открытий. В отсутствие хозяев в дом могли наведаться не только грызуны, но и грабители. Чтобы этого не случилось, нужно заранее принять меры для защиты своего участка. Помогает в этом забор.