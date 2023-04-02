Как правильно открывать дачный сезон

Весна — долгожданное время для обладателей дач. Наконец-то можно будет выбраться из порядком поднадоевшего за зиму города на природу. Только вот не все знают, что открыть дачный сезон тоже надо правильно. Первые шашлыки на природе — это, конечно, здорово, но ещё до их приготовления нужно сделать несколько видов работ. Что это за работы, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
Для начала вспомните, убирали ли вы участок осенью, перед тем как закрыть дачу на зимовку. Впрочем, природа вам и сама об этом напомнит, как только сойдёт снег. Если сухая трава и листья всё это время лежали под снежной массой, новый дачный сезон стоит начать с их уборки.
Почему это важно? До сих пор многие, вопреки предупреждениям спасателей, практикуют пал сухой травы по весне. Высохшая трава и листья, особенно вдоль забора, в таком случае могут привести огонь на ваш участок. А ещё в сухостое часто заводятся клещи.
Не торопитесь пользоваться водой из скважины или колодца. Сначала внимательно их осмотрите. Если крышку колодца закрыли неплотно или произошла разгерметизация колец, в воду вполне могли попасть болезнетворные бактерии. Так что весной хорошо бы проверить химические и бактериологические показатели воды в специальной лаборатории.
Дачный домик тоже нужно привести в порядок. Сначала убедитесь, что жить в нём безопасно. А для этого проверьте электропроводку. Посмотрите, нет ли каких-то повреждений, чтобы не было короткого замыкания.
Первую уборку в доме однозначно стоит делать в индивидуальных средствах защиты, посоветовал эксперт в беседе с «Известиями». Не исключено, что в ваше отсутствие там зимовали непрошенные гости — грызуны. А ведь они могут быть переносчиками серьёзных болезней. К примеру, работница склада Wildberries, который облюбовали мыши, едва не лишилась зрения после уборки помещений.
У некоторых дачный сезон может начаться с неприятных открытий. В отсутствие хозяев в дом могли наведаться не только грызуны, но и грабители. Чтобы этого не случилось, нужно заранее принять меры для защиты своего участка. Помогает в этом забор.
Забор нужно сделать из правильного материала. Дерево и кирпич для этого подходят плохо. Мало того что они проигрывают в безопасности, так ещё и недолго прослужат. А вот заборы из каких материалов сделают ваш участок неприступным для воров, рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.