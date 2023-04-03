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1 час назад

Какой продукт лучше других отмоет жир со сковородок: лайфхак англичанок

Мира Маркина

Сложно найти хозяйку, которая была бы в восторге от мытья сковородок. Порой жир оседает даже на антипригарных поверхностях и избавиться от него бывает крайне непросто.

Какой продукт лучше других отмоет жир со сковородок
Фото: UnsplashUnsplash

К счастью, существует лайфхак, который поможет забыть об этой проблеме раз и навсегда. Его авторство приписывают англичанкам. Подробнее об их полезной хитрости – в материале "Рамблера".

Залейте жирную сковородку горячей водой, а затем опустите туда пакетик черного чая. Оставьте емкость на 30-40 минут.

Но как чай поможет избавиться от загрязнений? Все проще, чем кажется. В составе черного чая есть дубильные вещества, известные своими целебными свойствами. Неспроста экстракт чая часто можно встретить в составе косметики, стиральных порошков и средств для мытья посуды.

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За 40 минут "чайной церемонии" жир и другие загрязнения со стенок всплывут на поверхность воды. Вам останется лишь промыть сковородку и убрать ее в шкаф для посуды.

Некоторые англичанки признаются, что после данного лайфхака даже не используют средства для мытья посуды – она и без того оказывается чистой и свежей. Попробуйте и вы!

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