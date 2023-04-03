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1 час назад

Никакой плесени: как избавиться от запаха сырости в доме

WomanHit.ru

Неприятный аромат может привести к проблемам со здоровьем.

Никакой плесени: как избавиться от запаха сырости в доме
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Запах плесени сложно спутать с каким-то другим, иногда он появляется из-за влажной погоды и сушки белья в квартире, иногда остается после протечки крана или нечаянного затопления. Часто со специфическим ароматом сталкиваются те, кто живет на первом этаже — сырость в подвале приводит к появлению неприятной атмосферы.

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Специалисты считают, что запах сырости, который держится долгое время, связан с появлением и размножением плесени, а значит, может привести к головным болям, проблемам с легкими. Поэтому так важно найти источник запаха и устранить плесень. Сделать это можно с помощью специальных химических растворов, которые продаются в отделах бытовой химии. Но иногда достаточно обойтись народными методами.

Прежде всего, попробуйте найти источник плесени, промыть его с помощью воды с уксусом или перекисью водорода. Но этого недостаточно, важно устранить излишнюю влажность в доме и не дать плесени перекинуться на другие поверхности. Хорошо проветрите помещение, просушите мебель, ковры, весь домашний текстиль.

Разведите в воде несколько капель эфирного масла лимона и чайного дерева, обработайте жидкостью поверхности и дайте им просохнуть. Похожее антисептическое действие имеет масло корицы. Оно освежит комнату и устранит неприятный запах сырости.

Кроме того, после тщательной уборки, просушивания и проветривания комнаты, можно расставить в нескольких местах помещения мисочки с морской солью. Она отлично впитывает и воду, и запах. Главное, довольно часто менять содержимое мисочек.

Раз в неделю обрабатывайте поверхности смесью воды и уксуса. К сожалению, если плесень пустила корни глубоко, то большинство народных методов не поможет вывести ее до конца. Понадобится услуги специалистов или ремонт с заменой материалов.

Кстати, в помещениях, где в течение всего года наблюдается повышенная влажность, отлично срабатывают специальные осушители. Они собирают воду из воздуха, не давая ей стать питательной средой для плесени.

Специалисты по ремонту рекомендуют отказаться в таких квартирах от влаголюбивых растений, которые требуют постоянного полива. А сушилку для вещей организуйте на балконе или приобретите сушильную машину, чтобы после стирки сразу доставать вещи, готовые к носке.

Дом и сад,
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