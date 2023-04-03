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1 час назад

Как подготовить дачу к лету: самые дешевые способы

РИА "ФедералПресс"

Каждую весну россиянам приходится тратить большие суммы денег, чтобы подготовить дачу к летнему сезону. Инструменты, строительные материалы, саженцы обходятся дорого, но если следовать определенному плану, можно прилично сэкономить, рассказал агроном Александр Рыбянцев.

Как подготовить дачу к лету: самые дешевые способы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Первый шаг, который необходимо сделать перед покупкой материалов, это обрезка деревьев и подготовка почвы для посадки. Только после этого агроном Рыбянцев советует составить план покупок, опираясь на бюджет. Это позволит избежать лишних трат.

Специалист рекомендует выделить работу, которую можно сделать самостоятельно. Например, сформировать грядки и установить ограждения можно без платной помощи. Также стоит присмотреться к ресурсам, которые уже есть на вашей даче: вместо новых материалов можно использовать старые доски, а вместо покупного удобрения применять компост.

Еще больше сэкономить помогут летние распродажи – некоторые саженцы можно купить летом в период скидок, когда спрос на них снижается, передает слова эксперта Life.ru.

Ранее «ФедералПресс» опубликовал список новых законов для дачников.

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