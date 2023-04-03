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19 минут назад

Россиянам рассказали, как правильно заделать небольшие трещины в стене

runews24.ru

Речь идёт о трещинах, ширина которых составляет менее 0,2 мм. Они обычно не представляют опасности. Те, которые превышают такой размер, требуют внимания ремонтной бригады.

Как правильно заделать небольшие трещины в стене
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

MyDecor сообщает, что в штукатурке трещину можно заделать следующим способом. Кончиком скребка стоит раскрыть трещину и удалить осыпающиеся части покрытия.

После этого следует очистить трещину от пыли щёткой или пылесосом и смочить её губкой.

Шпателем нужно нанести штукатурку перпендикулярно направлению трещины, наклеить сверху малярную сетку и нанести ещё один слой штукатурки.

Всё это нужно оставить сохнуть на 24 часа, а затем слегка отшлифовать поверхность наждачкой. После этого следует покрыть стену краской или поклеить обои.

Если трещина есть на бетонной стене, то нужно сначала с помощью молотка и зубила расширить трещину совсем немного.

Если в ней видна арматура, то её нужно очистить от ржавчины, используя проволочную щётку. Также можно нанести антикоррозийный раствор.

Кроме того, трещину нужно очистить от пыли и частиц бетона, смочить поверхность водой и заполнить трещину цементным раствором.

Далее следует разровнять раствор шпателем и дать высохнуть.

Дом и сад,
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