Профессиональная обработка от борщевика Сосновского

Ядовитый борщевик растет и размножается с невероятными темпами. Одно растение дает от 30 до 100 тысяч семечек, которые легко разносятся и имеют высокий шанс прорастания. Сдерживать темпы распространения этого растения и бороться с ним - это очень важно. В этом могут помочь услуги профессиональной СЭС по уничтожению от борщевика Сосновского.

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Почему нужно уничтожать борщевик? В чем опасность для здоровья?

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Информация о вреде этой сорной культуры не преуменьшена. Прямой контакт с ядовитым зонтиком может привести к серьезным травмам. Чем опасен борщевик для человека?

В соке растения содержатся особые вещества - фуранокумарины. Они являются фототоксинами - соединениями, которые в короткое время критически повышают чувствительность тканей к УФ лучам. Именно поэтому после попадания сока растения на кожу или слизистые в присутствии солнечных лучей начинают формироваться сильные глубокие ожоги. Чем выше чувствительность организма - тем больше шанс на серьезные травмы. Борщевик - особенно опасное растение для аллергиков. Ароматические масла, которые витают вокруг зарослей в жаркий день, могут привести к генерализированным аллергическим реакциям - удушью, отеку Квинке или анафилактическому шоку.

Обработка борщевика гербицидами с помощью сотрудников СЭС - это способ обезопасить свое здоровье и очистить территорию от опасного зонтичного.

Какими средствами от борщевика лучше пользоваться?

Разработано множество способов для борьбы с этим сорняком. Лучшая тактика - использовать методы, которые не потребуют прямого контакта с зеленым вредителем, потому что ядовитые вещества содержатся во всех частях растения: в соцветиях, стебле, корне и листьях.

Современное и эффективное средство от борщевика - это гербициды. Эти растительные яды при правильном применении равномерно проникают во весь растительный «организм». В короткое время нарушаются процессы жизнедеятельности в клетках зонтичного и «гераклова трава» полностью иссыхает и гибнет. Риск повторного разрастания исключен.

Где растет борщевик?

Из-за широкого распространения зонтик встречается практически где угодно. Он беспокоит дачников и , фермеров, владельцев сельскохозяйственных предприятий, обычных городских жителей.