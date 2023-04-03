Пять вещей, которые нельзя смывать в раковину, иначе будут засоры

Канализация засориться может по разным причинам. И иногда в этом виноваты вы сами. Вот что нельзя сливать в раковину.

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Специалисты из компании Stillorgan Drain Cleaning назвали пять вещей, которые могут засорить канализацию. Не сливайте всё это в раковину.

Кофейная гуща. Дело в том, что она не полностью растворяется в воде, поэтому она может смешиваться с жиром, сливочным маслом. В результате вы можете только увеличить риск засорения стока. Выбрасывайте всегда кофейную гущу в мусорное ведро. Масло для жарки. В частности, это растительное, оливковое, кокосовое масла. Не выливайте их остатки в раковину. Также в список подобных продуктов можно добавить майонез, соусы, заправки для салатов.