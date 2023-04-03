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56 минут назад

Пять вещей, которые нельзя смывать в раковину, иначе будут засоры

Ferra.ru

Канализация засориться может по разным причинам. И иногда в этом виноваты вы сами. Вот что нельзя сливать в раковину.

Пять вещей, которые нельзя смывать в раковину, иначе будут засоры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты из компании Stillorgan Drain Cleaning назвали пять вещей, которые могут засорить канализацию. Не сливайте всё это в раковину.

Кофейная гуща. Дело в том, что она не полностью растворяется в воде, поэтому она может смешиваться с жиром, сливочным маслом. В результате вы можете только увеличить риск засорения стока. Выбрасывайте всегда кофейную гущу в мусорное ведро. Масло для жарки. В частности, это растительное, оливковое, кокосовое масла. Не выливайте их остатки в раковину. Также в список подобных продуктов можно добавить майонез, соусы, заправки для салатов.

Ватные палочки, ватные диски, бумажные полотенца. Они хорошо впитывают влагу и повышают вероятность засорения канализации. Выбрасывайте их не в унитаз, а в мусорное ведро. Тампоны, прокладки. Они могут набухнуть, так как призваны поглощать жидкость. Поэтому выбрасывайте их в мусорку, чтобы у вас не было засоров. Лекарства. Проблема в том, что они могут загрязнить воду.

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