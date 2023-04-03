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11 минут назад

Что делать со скорлупой от пасхальных яиц

Мира Маркина

Понимаем ваше желание вылить воду из-под отварного картофеля и выбросить скорлупу от пасхальных яиц. Однако не стоит торопиться отправлять все это добро в утиль. Рассказываем, почему некоторые собирают скорлупки, строго запрещая их выбрасывать, в материале «Рамблера».

Что делать со скорлупой от пасхальных яиц
Фото: unsplash.comunsplash.com

Одно из правил, которые многие из нас усвоили с молоком, гласит — нельзя выбрасывать скорлупки от окрашенных яиц. Очистки стоит собрать, чтобы потом закопать в землю или сжечь. Эта традиция связана с обрядом освещения яиц в церкви святой водой. Священнослужители отмечают, что строгого запрета не выбрасывать скорлупу, конечно же, не существует, но все же лучше бережно отнестись к традициям и обрядам на Пасху. Тем более из этого можно извлечь и некоторую пользу.

Почему не нужно выливать воду после варки картофеля

Яичная скорлупа — отличный источник кальция и фосфора, которые используют для раскисления почвы. В основе скорлупы – легко усваиваемый карбонат кальция, а также очень важные для развития растений микроэлементы: калий, кремний, магний, фосфор и другие. Чтобы использовать разноцветные скорлупки для удобрения, высушите их и измельчите в блендере, а затем внесите в почву.

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