Что делать со скорлупой от пасхальных яиц

Понимаем ваше желание вылить воду из-под отварного картофеля и выбросить скорлупу от пасхальных яиц. Однако не стоит торопиться отправлять все это добро в утиль. Рассказываем, почему некоторые собирают скорлупки, строго запрещая их выбрасывать, в материале «Рамблера».

Одно из правил, которые многие из нас усвоили с молоком, гласит — нельзя выбрасывать скорлупки от окрашенных яиц. Очистки стоит собрать, чтобы потом закопать в землю или сжечь. Эта традиция связана с обрядом освещения яиц в церкви святой водой. Священнослужители отмечают, что строгого запрета не выбрасывать скорлупу, конечно же, не существует, но все же лучше бережно отнестись к традициям и обрядам на Пасху. Тем более из этого можно извлечь и некоторую пользу.