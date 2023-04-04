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2 часа назад

С чего начинать работы на огороде весной? Советы садовода

Мир24

На дворе весна. Солнечных дней становится все больше. Многие дачники устремились на свои участки, чтобы начать садово-огородный сезон. Первым делом – уборка. Землю нужно привести в порядок и подготовить к работам. Пошаговой инструкцией делится биолог, агроном Михаил Воробьев, сообщает aif.ru.

С чего начинать работы на огороде весной
Фото: Мир24Мир24

Специалист уверен, что начать нужно с закрытия весенней влаги. Для этого разбивают подсохшую почвенную корку граблями. Это помогает сберечь весеннюю влагу, которая образовалась после таяния снега. Когда земля прогреется, нужно будет провести полив и сразу же сажать растения во влажную почву.

Потом стоит заняться профилактикой сорняков. Грядки под посадку закрывают опавшими листьями и сухой травой – всем тем, что получится сгрести. Это раскладывается на грядки до того высадки рассады. Так почва не высохнет и не зарастет сорняками.

Важно не забыть про обрезку веток и прививку плодовых деревьев. Нужно убрать загущающие, сухие, поломанные и слишком сильно отрастающие.

Наступает время рассады. Пока стоит браться за теплолюбивые растения (перцы, томаты). Когда рассаде будет примерно 45-50 дней, ее нужно высаживать. В Подмосковье в теплицы – после майских праздников.

В первой половине апреля пора вносить азотные удобрения. Его просто разбрасывают по поверхности. А когда начнут распускаться почки других растений, их также можно удобрить азотными удобрениями. Важно не попадать на листья.

Дом и сад,Михаил Воробьев,
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