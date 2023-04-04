Каркаде, куркума, свекла: как покрасить яйца привычными продуктами

Без химических красителей можно добиться почти любого оттенка скорлупы.

Фото: Womanhit Womanhit

На полках магазинов сейчас можно найти множество ярких красителей для пасхальных яиц, наклеек, специальных украшений. Но многие предпочитают окрашивать скорлупу натуральными средствами: самое привычная — луковая шелуха. Она придает яйца бордовый, насыщенный цвет. Но это далеко не единственный вариант.

Видео дня

Каркаде

Красный чай каркаде — довольно сильный краситель, он легко и быстро придает скорлупе весьма необычный оттенок: от серо-голубого до насыщенного фиолетового. Важно выбрать яйца со светлой скорлупой и предварительно отварить их. Затем заварить крепкий каркаде — несколько столовых ложек на литр воды. Положите в раствор яйца и оставьте на пару часов. Можно периодически доставать их и оценивать оттенок.

Как загорать без вреда для кожи?

Еще один лайфхак: когда скорлупа окрасилась, достаньте яйца и промокните их скомканной салфеткой, слегка обсушите и опустите обратно в настой каркаде. Можно повторить это несколько раз, на яйце образуется неравномерный мраморный рисунок.

Куркума

Чтобы яйца получились солнечно-желтыми, отварите их в воде с куркумой. На литр воды потребуется около 6 столовых ложек специи. Отварите яйца, как обычно, а затем оставьте остывать прямо в растворе куркумы. Когда вода станет комнатной температуры, достаньте яйца и выложите подсыхать на бумажную салфетку.

Краснокочанная капуста

Этот продукт окрасит скорлупу в синий. Капусту для этого нужно довольно мелко нашинковать, залить кипятком, добавив в воду чайную ложку уксуса, и положить в настой отваренные яйца на несколько часов. Они не станут ярко-синими, но приобретут необычный оттенок голубого и фиолетового.

Шпинат или крапива

Добиться зеленого цвета поможет яркая зелень, особенно удачно меняет оттенок скорлупы шпинат. Его можно просто добавить в воду при варке яиц, а можно выжать из зелени сок, разбавить водой и положить в смесь уже готовые яйца. Чтобы цвет получился насыщенным, нужно подождать несколько часов.

Виноградный сок

Напиток, даже пакетированный, из темных сортов винограда подарит скорлупе фиолетовый оттенок. Для этого сок нужно немного подогреть и опустить в него уже отваренные яйца, оставив их на два-три часа.

Морковь