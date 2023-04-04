Правда ли, что аспирин помогает сохранить цветы

Использование аспирина для консервирования срезанных цветов - типичное средство. Многие домашние средства часто окутаны мифами; но в данном случае есть научное обоснование.

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Использование аспирина для консервирования срезанных цветов - один из тех бабушкиных приемов, о которых мы все когда-либо слышали. Никто не будет спорить с тем, что бабушки обладают бесконечной мудростью. Многие домашние средства часто окутаны мифами, но в данном случае есть научное обоснование.

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Достаточно положить таблетку в воду, чтобы срезанные цветы дольше оставались свежими, и на это есть несколько причин. Прежде чем перечислять их, мы должны помнить, что “аспирин” - это торговое название ацетилсалициловой кислоты.

Это, в свою очередь, модификация салициловой кислоты. И последнее - это вещество, вырабатываемое естественным путем многими растениями, у которых оно выполняет множество функций, начиная от замедления старения и заканчивая борьбой с определенными патогенами растений. Все это уже служит ключом к разгадке того, что происходит, когда мы добавляем его в срезанные цветы.

Предотвращается окисление

Старение — это процесс, который может применяться как к животным, так и к растениям. В случае срезанных цветов он несет ответственность за их увядание.И точно так же, как в старении человека очень важную роль играет окисление, то же самое происходит и с растениями. С химической точки зрения окисление происходит, когда молекула теряет электроны. Она пытается вернуть этот электрон, крадя его у соседних молекул, так что образуется цепная реакция, которая оказывается вредной для клеток.Эти молекулы с неспаренными электронами известны как активные формы кислорода (АФК) и являются индикатором старения. К счастью, у растений есть инструменты, позволяющие максимально предотвратить это окисление. Одним из них является каталаза, антиоксидантный фермент, активность которого снижается по прошествии нескольких дней после срезки цветов.

Однако были проведены исследования с розами, в которых при добавлении салициловой кислоты в вазу активность каталазы сохранялась дольше. Кроме того, улучшается водопоглощение, а срезанные цветы остаются более свежими.У других цветов, таких как герберы, также были обнаружены эффекты окисления. В частности, было замечено, что использование салициловой кислоты подавляет активность определенных ферментов, участвующих в процессе окисления. Таким образом, замедляется раздражающее потемнение срезанных цветов и, кроме того, снижается концентрация АФК.

Лучше шипучий аспирин?

Иногда рекомендуется, чтобы аспирин, добавляемый в воду для срезанных цветов, был шипучим. Этому тоже есть объяснение, поскольку пузырькование улучшает насыщение воды кислородом. Однако это также не является постоянным эффектом, поэтому не будет большой разницы в использовании другого типа аспирина.

Сахар в вазах для срезанных цветов

Содержание сахара в воде срезанных цветов также может быть важным фактором. Однако подобрать оптимальное количество может быть непросто. И дело в том, что, согласно статье, опубликованной Массачусетским университетом, у каждого цветка есть свои предпочтения.