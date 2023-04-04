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14 минут назад

Универсальные способы освежить квартиру к весне

Слово и Дело

Весна — это время перемен и обновления. Эксперты дали советы тем, кто хочет освежить квартиру, но пока не готов начинать ремонт.

Универсальные способы освежить квартиру к весне
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь стоит сделать генеральную уборку. Обязательно нужно вымыть окна, чтобы освежить пространство. После необходимо вычистить самостоятельно или сдать в химчистку ковры и покрывала, которые собирают пыль, пишет «Профиль». Также можно переставить мебель, чтобы обновить интерьер.

Большое количество грязи скапливается в холодильнике и на кухонной плите. Их нужно обязательно вымыть, не забыв про вытяжку и систему кондиционирования. Кроме того, эксперты рекомендуют перебрать вещи и выбросить все лишнее, а также расставить по квартире живые растения.

Дом и сад,
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