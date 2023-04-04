Универсальные способы освежить квартиру к весне

Весна — это время перемен и обновления. Эксперты дали советы тем, кто хочет освежить квартиру, но пока не готов начинать ремонт.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В первую очередь стоит сделать генеральную уборку. Обязательно нужно вымыть окна, чтобы освежить пространство. После необходимо вычистить самостоятельно или сдать в химчистку ковры и покрывала, которые собирают пыль, пишет «Профиль». Также можно переставить мебель, чтобы обновить интерьер.