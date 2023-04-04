Фитолампы для рассады: как выбрать и правильно пользоваться

Каждую весну в окнах миллионов россиян загорается фиолетовая подсветка. Значит, подготовка к дачному сезону идет полным ходом. Умудренные опытом садоводы, огородники и любители растений выставляют на подоконники рассады и цветы и включают над ними фитолампы. Считается, что дополнительный источник света помогает росткам быстрее всходить и развиваться. При этом многие специалисты предупреждают об опасности чрезмерного излучения. О том, насколько вредны для человеческого организма фитолампы, как их выбирать и правильно ими пользоваться, MIR24.TV поговорил с экспертами.

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Солнечный свет – самое главное в жизни растений, подтверждает биолог, агроном и эксперт-консультант садового супермаркета «Семь Семян» Анна Сердечная.

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«Для гармоничного развития рассаде необходимо достаточное количество естественного солнечного света. Однако в начале весны день все еще слишком короткий, нередко преобладает пасмурная погода. Выращиваемая в таких условиях рассада может сильно вытягиваться, хуже развиваться и часто болеть. На помощь садоводам и огородникам в решении этой проблемы приходят фитолампы и фитосветильники с оптимальным для растений световым спектром», – говорит специалист.

Виды светодиодных ламп

При выборе светильника агроном Анна Сердечная рекомендует обращать внимание на его назначение, спектральные характеристики и мощность.

По словам специалиста, самый распространенный вид искусственного источника света для растений – это биколорные фитосветильники. Именно они дают тот насыщенный розовый свет, который можно заметить в окнах дачников с наступлением сезона.

«Такие лампы светят только в красно-синем спектре и идеально подходят именно для выращивания рассады», – считает биолог.

Существуют также мультиспектральные светодиодные фитолампы. Они больше подходят для подсветки уже больших растений, комнатных цветущих и декоративных цветов, для пышного цветения и развития плодов.

«В последние годы получили распространение полноспектральные светильники с приятным для глаз, максимально близким к естественному, спектром излучения, – добавляет эксперт. – Такие светильники подходят для выращивания растений на всех этапах развития: от всходов до цветения и плодоношения».

Как правильно пользоваться?

По данным пресс-службы «Авито», с начала года продажи фитоламп в России увеличились на 21%. Специалисты маркетплейса поделились рекомендациями по правильной установке и использованию этих устройств.

«Чтобы фитолампа принесла максимальную пользу, важно правильно ее установить. Оптимальным считается расстояние от лампы до листа в 15-25 см для светильников мощностью 7-10 Вт, 35-40 см – для 20-25 Вт и 70-80 см – для 50 Вт. Растение, расположенное слишком близко от источника света, может сгореть, а слишком далекое – недополучить света», – рассказали эксперты.

Имейте также в виду, что фитолампы нельзя держать включенными круглосуточно, предупредили специалисты. «Растениям важен отдых в темноте – обычно 8-10 часов. В это время они поглощают кислород и выделяют углекислый газ, тем самым осуществляя процесс дыхания. Подробнее о биологических часах конкретного растения можно прочитать в справочниках огородника и садовода. Чтобы максимизировать получение света саженцами, опытные садоводы советуют не только включать фитолампы в дневные часы, но и использовать светоотражающие поверхности – белые стены или картон, обклеенный фольгой».

Также в пресс-службе маркетплейса отметили, что приучать растения к дополнительному освещению лучше всего постепенно. Эксперты советуют начинать с 15 минут и постепенно увеличивать этот промежуток.

Влияние на человеческий организм

Если для растений фитолампы несут множество неоспоримых преимуществ, то для самих садоводов эти устройства могут быть весьма опасны. Известно, например, что световые колебания негативно влияют на мозг, провоцируют раздражительность, а главное – ухудшают зрение. Это подтверждает врач-невролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская:

«Для человека синий свет фототоксичен. Под его влиянием зрачок не сужается так, как это происходит под воздействием полного спектра, то есть на сетчатку попадает слишком много света. Такое интенсивное воздействие плохо сказывается на зрении».

Специалист отмечает, что фиолетовое свечение также неприятно для многих людей, потому что может усиливать чувство тревоги, грусти, меланхолии. Каким бы ни был свет, в темное время суток он станет источником так называемого светового загрязнения, считает врач.

Подробнее об этом рассказывает врач-офтальмолог Владимир Ткачев: «Наибольшую опасность фитолампы представляют в ночное время. Сон в полной темноте способствует выработке мелатонина в достаточном количестве. Световая стимуляция может сократить выработку этого важного гормона в два раза».

Эксперт напомнил, что мелатонин играет важную роль во многих процессах человеческого организма. Например, этот гормон останавливает рост клеток меланомы – одной из самых агрессивных форм рака. Помимо этого, мелатонин способствует снижению давления и уровня глюкозы, а также защищает от стресса.

«Фиолетовое свечение лампы опасно и для сетчатки, – добавляет врач. – Оно запускает процессы перекисного окисления и способствует развитию такого опасного заболевания, как возрастная макулярная дегенерация».

Меры предосторожности