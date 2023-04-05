Обработка семян перед посевом: методы, как правильно проводить предпосевную обработку

Хороший урожай зависит от многих факторов, и обработка семян перед посевом не последний из них. Методы обработки могут отличаться, главное – все сделать правильно и последовательно.

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«Рамблер» рассказывает, как можно обработать семена перед посевом, чтобы они хорошо взошли, а рассада получилось бодрой и крепкой.

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Зачем вообще нужна рассада

Действительно семена многих культур можно спокойно сеять в открытый грунт, особенно в южных регионах страны. Но если вы хотите получить результат раньше или живете в северных регионах, без рассады точно не обойтись. Конечно, это потребует и времени, и сил, но, если вы хотите собрать много овощей или увидеть максимально пышное цветение, это того стоит. А кроме того, за всходами проще ухаживать, когда они находятся в ящиках и стаканчиках, а не открытом грунте.

Что такое стратификация семян

Обычно информация о необходимости стратификации содержится на упаковке семян, читайте внимательно. Но общее правило такое: стратификации подлежат все семена с твердой и толстой оболочкой, например, аквилегии, примулы, лаванды, шалфея. Как это происходит? Семена замачивают в воде, чтобы они набухли, заворачивают во влажную ткань, помещают в контейнер с песком или торфом и отправляют в холодильник на несколько дней или даже недель – это должно быть указано на пакетике с семенами.

Второй вариант – естественная стратификация. Заключается она в том, что семена нужно посеять в контейнер или ящик с дренажными отверстиями, накрыть спандбондом или другим похожим материалом и прикопать на участке. В этом случае предварительно замачивать семена не нужно.

Как проверить семена на всхожесть

Единственный точный способ проверить семена на всхожесть – это взять и прорастить их. Если семян немного, бывает, что в пакетике, например, всего пять или десять семечек, проращивайте сразу все.

Если много, то возьмите десять штук, залейте теплой водой, оставьте на сутки, а затем положите на влажную ткань на блюдечко, следите, чтобы ткань не пересыхала. Через три-четыре-пять дней семена должны проклюнуться. Если из десяти семян пять пошли в рост, считается, что всхожесть хорошая.

Как долго можно хранить семена

Сроки хранения зависят от массы факторов, среди них:

вид растения,

год, в который они были собраны, - солнечный и урожайный или дождливый и скудный,

степень зрелости,

условия хранения.

Как правило, семена с жесткой оболочкой хранятся дольше. Если срок хранения истек, выбрасывать их не нужно, все равно попробуйте прорастить. Если они были собраны в хороший, урожайный год, скорее всего, они не потеряли всхожесть. Кстати, семена огурцов, кабачков и тыквы на пик всхожести выходят на второй-третий год хранения и дают больше женских цветков.

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Обработка семян перед посевом

Если стратификация – процесс довольно долгий и не всегда необходимый, то все остальное можно делать непосредственно перед посевом.

Калибровка

Нужна, чтобы отделить хорошие семена от плохих. Готовим 3-5 процентный раствор обычной поваренной соли, заливаем им семена, оставляем на пять минут. Всплывшие семена сливаем вместе с водой, остальные промываем и просушиваем в темном месте.

Если семена такие мелкие, что похожи на пыль, калибровку можно не проводить. Или сделать это с помощью наэлектризованной палочки, которую нужно поднести к семенам на расстояние около двух сантиметров, все, что налипнет, на палочку, можно спокойно смыть.

Обеззараживание

Если хотя бы одна семечка будет заражена, испортится вся рассада, высаженная в тот же ящик. Поэтому так важно провести предварительное обеззараживание. Это также защитит растение от бактерий, содержащихся в почве. Это можно сделать с помощью 1-процентного раствора марганцовки или 3-процентного раствора перекиси водорода, подогретой до 40 градусов. В марганцовку семена нужно опустить на 20 минут, в перекиси их можно оставить на восемь минут.

Протравливать семена не нужно, если это уже сделал производитель. Внимательно читайте упаковку.

Прогревание

Не всем семенам это нужно, но огурцы, кабачки и тыквы любят предварительный прогрев. Поместите семена в тканевый мешочек, и положите на батарею или в прогретую до 60 градусов духовку на 2-4 часа.

Замачивание

Здесь также стоит изучить информацию производителя, в зависимости от вида время замачивания может отличаться. Также оно требуется не во всех случаях.

Закаливание

Еще один способ подготовить семена, особенно подходит для томатов, перцев и баклажанов. Семенам нужно дать набухнуть, затем залить горячей водой, температура должна быть около 40 градусов, после чего поместить в холодильник на 12 часов.

Скарификация

У некоторых семян такая толстая оболочка, что ростку через нее очень ложно пробиться. Оболочку можно повредить механически, например, с помощью наждачной бумаги, температуры, когда семена по очереди помещают то в холодную, то в горячую воду, или с помощью серной и соляной кислоты. В последнем случае будьте осторожны и предельно внимательно следуйте инструкции, соблюдая технику безопасности.