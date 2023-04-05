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22 минуты назад

На что важно обратить внимание при выборе матраса

Клео.Ру

Человек проводит во сне примерно третью часть от всей жизни, поэтому правильный матрас играет важную роль для качественного отдыха организма и восстановления сил.

На что важно обратить внимание при выборе матраса
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Советы женского журнала Kleo.ru помогут сделать выбор, благодаря которому тело скажет «спасибо».

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Виды матрасов

Условно, классификацию матрасов можно разделить на несколько категорий: по типу жесткости, каркаса и наполнения. Рассмотрим каждый из них отдельно.

По жесткости матрасы бывают мягкие, средние и жесткие. Первый вид предназначен для хрупкого телосложения, поэтому людям с весом больше 60 кг его лучше не приобретать. Преимущества мягких матрасов заключаются в том, что они способствуют качественному расслаблению спины.

Средне жесткие идеальны для людей со средней комплекцией — в диапазоне 60-90 кг. Как правило, их используют при отсутствии серьезных проблем со здоровьем опорно-двигательного аппарата. Третий вид, жесткие матрасы, хороши для персон, вес которых начинается от 75 кг. Их покупают младенцам и пациентам с болезнями верхней части спины, поскольку они хорошо влияют на скелет человека. Однако некоторым спать на них может быть некомфортно.

По типу каркаса матрасы делятся на беспружинные, с зависимыми и независимыми пружинами, а также водные. Последние, к слову, сейчас в продаже почти не встречаются, поскольку их считают непрактичными.

Плюсы беспружинных матрасов в их бесшумности и надежности. Тем не менее при выборе можно допустить ошибку, купив товар из плохого наполнителя, поэтому на них лучше не экономить. Преимущества независимых пружин в правильных поддержке позвоночника и распределении нагрузки, такой матрас прослужит достаточно долго. Последний вариант с зависимыми пружинами считается не лучшим для удобства и здоровья, однако он доступен по своей стоимости.

Наполнение матрасов бывает двух типов: натуральное и искусственное. В первом сегменте самый удачный выбор — это латекст, кокосовая койра и сизаль. Важно обратить внимание, что первые два варианта обладают высокой стоимостью. Среди ненатуральных лучше выбирать мемориформ и другие пенные наполнители, а также холлофайбер и струттофайбер, которые хорошо восстанавливают форму после деформации.

Cоветы по выбору матраса

Лучше совершать подбор через интернет-магазины. Онлайн площадки подойдут для сравнивания цены, но не для финальной покупки — всегда важно сперва полежать или потрогать матрас «в живую».

В первую очередь рекомендуем не перекладывать ответственность по подбору на специалистов в магазине, а ориентироваться на собственные ощущения.

Важно помнить, что товар должен прослужить много лет, поэтому на матрасе для сна, по возможности, экономить не следует, иначе в будущем это может стать большой проблемой.

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