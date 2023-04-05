На что важно обратить внимание при выборе матраса

Человек проводит во сне примерно третью часть от всей жизни, поэтому правильный матрас играет важную роль для качественного отдыха организма и восстановления сил.

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Советы женского журнала Kleo.ru помогут сделать выбор, благодаря которому тело скажет «спасибо».

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Виды матрасов

Условно, классификацию матрасов можно разделить на несколько категорий: по типу жесткости, каркаса и наполнения. Рассмотрим каждый из них отдельно.

По жесткости матрасы бывают мягкие, средние и жесткие. Первый вид предназначен для хрупкого телосложения, поэтому людям с весом больше 60 кг его лучше не приобретать. Преимущества мягких матрасов заключаются в том, что они способствуют качественному расслаблению спины.

Средне жесткие идеальны для людей со средней комплекцией — в диапазоне 60-90 кг. Как правило, их используют при отсутствии серьезных проблем со здоровьем опорно-двигательного аппарата. Третий вид, жесткие матрасы, хороши для персон, вес которых начинается от 75 кг. Их покупают младенцам и пациентам с болезнями верхней части спины, поскольку они хорошо влияют на скелет человека. Однако некоторым спать на них может быть некомфортно.

По типу каркаса матрасы делятся на беспружинные, с зависимыми и независимыми пружинами, а также водные. Последние, к слову, сейчас в продаже почти не встречаются, поскольку их считают непрактичными.

Плюсы беспружинных матрасов в их бесшумности и надежности. Тем не менее при выборе можно допустить ошибку, купив товар из плохого наполнителя, поэтому на них лучше не экономить. Преимущества независимых пружин в правильных поддержке позвоночника и распределении нагрузки, такой матрас прослужит достаточно долго. Последний вариант с зависимыми пружинами считается не лучшим для удобства и здоровья, однако он доступен по своей стоимости.

Наполнение матрасов бывает двух типов: натуральное и искусственное. В первом сегменте самый удачный выбор — это латекст, кокосовая койра и сизаль. Важно обратить внимание, что первые два варианта обладают высокой стоимостью. Среди ненатуральных лучше выбирать мемориформ и другие пенные наполнители, а также холлофайбер и струттофайбер, которые хорошо восстанавливают форму после деформации.

Cоветы по выбору матраса

Лучше совершать подбор через интернет-магазины. Онлайн площадки подойдут для сравнивания цены, но не для финальной покупки — всегда важно сперва полежать или потрогать матрас «в живую».

В первую очередь рекомендуем не перекладывать ответственность по подбору на специалистов в магазине, а ориентироваться на собственные ощущения.