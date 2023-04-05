Как быстро разобрать шкафы и выбросить ненужное: 7 лайфхаков

Наведите порядок в гардеробе за пару часов.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Разбор гардероба может превратиться в увлекательное и очень полезное занятие, если правильно подойти к нему.

Видео дня

Выделите свободный день, когда вас никто не будет торопить, желательно остаться дома в одиночестве. Принесите графин сока или налейте ароматный кофе, включите любимую музыку и начинайте.

Подготовка

Для начала принесите в комнату пару коробок и чемодан: они потребуются для вещей, которым не место в шкафу. На одной из коробок напишите «Выбросить», на другой «Отдать, продать, подарить».

Откройте шкаф и достаньте из него абсолютно все вещи. Теперь можно приступать к расхламлению.

Правило 6 месяцев

Если вы взяли в руки тренч, кофточку или джинсы и поняли, что полгода не надевали их, скорее всего, этот предмет гардероба вам больше не понадобится. Можете отдать его или подарить.

Если такой поход кажется слишком суровым, проверьте вещь по нескольким параметрам:

Примерьте. Если одежда мала или велика, избавляйтесь от нее. Не ждите, что похудеете. Когда станете стройнее, купите новую, актуальную одежду;

Вещь села отлично? Может, вы просто забыли о ней? Отложите и попробуйте надеть в течение недели хотя бы пару раз. Если не сделали этого или почувствовали себя некомфортно, отправляйте вещь на мусорку или отдайте тому, кому она пригодится.

По сезонам

Теперь разделите всю одежду на сезоны. Оставьте ту, которую будете носить в ближайшее время, остальную сложите и отправьте на дальние высокие полки гардероба или переместите в чемодан, который уберете до следующей зимы, например. С наступлением холодов вы просто поменяете вещи местами: шорты и маечки отправятся на хранение, а их место займут свитера и теплые платья.

По категориям

Рассортируйте одежду по категориям, чтобы футболки оказались в одной куче, джинсы в другой, юбки в третьей. Так их легче будет перебирать.

По полочкам

Решите заранее, что на какой полке будет лежать. Продумайте, как вам удобно хранить вещи. Белье, колготки, носочки положите ближе всего, праздничные предметы гардероба, объемные платья и жакеты можно убрать подальше.

Используйте контейнеры и коробки

Системы хранения позволяют организовать шкаф или гардеробную гораздо удобнее, приобретите несколько кофров для каждого вида одежды. Так в шкафу всегда будет порядок.

Используйте вешалки