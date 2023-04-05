Как быстро разобрать шкафы и выбросить ненужное: 7 лайфхаков

Наведите порядок в гардеробе за пару часов.
Разбор гардероба может превратиться в увлекательное и очень полезное занятие, если правильно подойти к нему.
Выделите свободный день, когда вас никто не будет торопить, желательно остаться дома в одиночестве. Принесите графин сока или налейте ароматный кофе, включите любимую музыку и начинайте.
Для начала принесите в комнату пару коробок и чемодан: они потребуются для вещей, которым не место в шкафу. На одной из коробок напишите «Выбросить», на другой «Отдать, продать, подарить».
Откройте шкаф и достаньте из него абсолютно все вещи. Теперь можно приступать к расхламлению.
Если вы взяли в руки тренч, кофточку или джинсы и поняли, что полгода не надевали их, скорее всего, этот предмет гардероба вам больше не понадобится. Можете отдать его или подарить.
Если такой поход кажется слишком суровым, проверьте вещь по нескольким параметрам:
Теперь разделите всю одежду на сезоны. Оставьте ту, которую будете носить в ближайшее время, остальную сложите и отправьте на дальние высокие полки гардероба или переместите в чемодан, который уберете до следующей зимы, например. С наступлением холодов вы просто поменяете вещи местами: шорты и маечки отправятся на хранение, а их место займут свитера и теплые платья.
Рассортируйте одежду по категориям, чтобы футболки оказались в одной куче, джинсы в другой, юбки в третьей. Так их легче будет перебирать.
Решите заранее, что на какой полке будет лежать. Продумайте, как вам удобно хранить вещи. Белье, колготки, носочки положите ближе всего, праздничные предметы гардероба, объемные платья и жакеты можно убрать подальше.
Системы хранения позволяют организовать шкаф или гардеробную гораздо удобнее, приобретите несколько кофров для каждого вида одежды. Так в шкафу всегда будет порядок.
Не храните жакеты, платья, брюки на полках. Отведите для них отдельное место и повесьте на «плечики», так вся одежда будет видна и не помнется.