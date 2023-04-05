Чем опасна шторка для душа

"Дело в том, что от постоянного контакта с водой на шторке может появиться не только плесень, но также щелочной налет и ржавчина. Желтые и коричневые края возникают из-за мыльной пены. Чтобы не дать шторке пожелтеть, сразу ополаскивайте ее после того, как приняли ванну", — посоветовала Мустафина.