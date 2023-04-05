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2 часа назад

Чем опасна шторка для душа

Газета.Ru

Если шторку для душа не сушить, на ней образуются плесень и грибок, которые могут расползтись по стенам и потолку. Об этом в беседе с Life рассказала эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Виктория Мустафина.

Чем опасна шторка для душа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она отметила, что на здоровье споры плесени влияют крайне негативно.

"Дело в том, что от постоянного контакта с водой на шторке может появиться не только плесень, но также щелочной налет и ржавчина. Желтые и коричневые края возникают из-за мыльной пены. Чтобы не дать шторке пожелтеть, сразу ополаскивайте ее после того, как приняли ванну", — посоветовала Мустафина.

По ее словам, чтобы продлить срок службы шторки, после душа необходимо ее расправлять и проветривать ванную комнату.

Стирать шторку она посоветовала раз в месяц, менять — раз в год.

Дом и сад,Виктория Мустафина,
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