Чем опасна шторка для душа

Если шторку для душа не сушить, на ней образуются плесень и грибок, которые могут расползтись по стенам и потолку. Об этом в беседе с Life рассказала эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Виктория Мустафина.
Она отметила, что на здоровье споры плесени влияют крайне негативно.
"Дело в том, что от постоянного контакта с водой на шторке может появиться не только плесень, но также щелочной налет и ржавчина. Желтые и коричневые края возникают из-за мыльной пены. Чтобы не дать шторке пожелтеть, сразу ополаскивайте ее после того, как приняли ванну", — посоветовала Мустафина.
По ее словам, чтобы продлить срок службы шторки, после душа необходимо ее расправлять и проветривать ванную комнату.
Стирать шторку она посоветовала раз в месяц, менять — раз в год.