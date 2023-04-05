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41 минуту назад

Как сделать стиральный порошок в домашних условиях

Клопс.Ru

Приходится много и часто стирать, и на покупные средства уходит львиная доля бюджета? Попробуйте сделать стиральный порошок своими руками.

Как сделать стиральный порошок в домашних условиях
Фото: UnsplashUnsplash
Для этого потребуется:
  • 1 кусок хозяйственного мыла;
  • 1 стакан буры;
  • 1 чашка кальцинированной соды;
  • 1 стакан порошкового отбеливателя.

Мыло нужно натереть: должно получиться 2 чашки.

Смешайте все ингредиенты в большой ёмкости.

Хранить полученный порошок нужно в банке с крышкой.

Использовать 2 столовые ложки при неполной загрузке стиральной машинки и 4 — для полной.

Чтобы навести дома идеальную чистоту, необязательно покупать множество спреев, порошков, гелей. Используйте альтернативные чистящие средства, покупка которых не ударит по вашему кошельку.

Дом и сад,
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