Как сделать стиральный порошок в домашних условиях

Приходится много и часто стирать, и на покупные средства уходит львиная доля бюджета? Попробуйте сделать стиральный порошок своими руками.

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1 кусок хозяйственного мыла;

1 стакан буры;

1 чашка кальцинированной соды;

1 стакан порошкового отбеливателя. Для этого потребуется:

Мыло нужно натереть: должно получиться 2 чашки.

Смешайте все ингредиенты в большой ёмкости.

Хранить полученный порошок нужно в банке с крышкой.

Использовать 2 столовые ложки при неполной загрузке стиральной машинки и 4 — для полной.