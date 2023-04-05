Как сделать стиральный порошок в домашних условиях

Приходится много и часто стирать, и на покупные средства уходит львиная доля бюджета? Попробуйте сделать стиральный порошок своими руками.
Мыло нужно натереть: должно получиться 2 чашки.
Смешайте все ингредиенты в большой ёмкости.
Хранить полученный порошок нужно в банке с крышкой.
Использовать 2 столовые ложки при неполной загрузке стиральной машинки и 4 — для полной.
Чтобы навести дома идеальную чистоту, необязательно покупать множество спреев, порошков, гелей. Используйте альтернативные чистящие средства, покупка которых не ударит по вашему кошельку.