Главные ошибки при пикировке рассады

Первые настоящие листочки появились у перцев и томатов поздних сортов созревания, посеянных в марте.

Фото: VN.ru VN.ru

Агрономы напоминают – этот момент важно не упустить.

Видео дня

Самое время распикировать рассаду – пересадить из общего ящика в отдельный горшочек.

Какую рассаду нужно пикировать

Считается, что рассаду томатов нужно пикировать обязательно, а перцы и баклажаны лучше сразу посеять в отдельные горшочки. Эти культуры не любят повреждения корневой системы. Как рассказала VN.ru руководитель садового центра «Сияние» Наталья Иванцова, она пикирует все овощные культуры – если пересаживать растения аккуратно, проблем не возникнет.

Главное преимущество посева рассады в общий ящик – достаточная освещенность. На множество маленьких горшочков не хватит ни освещенных подоконников в начале весны, ни искусственной подсветки.

«Сейчас очень важно обеспечить нужное количество солнечного света – его мало, поэтому я выращиваю рассаду под лампой, – рассказывает Наталья Иванцова. Обычная лампа для досвечивания может осветить 0,5 -1 метр. Разместить все горшочки на такой площади невозможно – растениям не хватит освещения».

Томаты переживают пикировку очень хорошо – это только стимулирует прирост корневой системы, а вот перцы и баклажаны нужно пересаживать в отдельные горшочки очень аккуратно.

В какие емкости лучше пикировать рассаду

Руководитель садового центра «Сияние» советует не лениться и не пересаживать растения сразу в большие емкости. Для лучшего результата стоит распикировать рассаду в маленькие двухсотграммовые стаканчики, а потом еще сделать перевалку в тару большей емкости. Так проще контролировать полив и гарантировать хорошую приживаемость растений.

Основные ошибки при пикировке рассады

По словам Натальи Иванцовой, при пикировке важно обеспечить правильный доступ воды и питательных веществ к всасывающим корешкам растения. Иначе рассада может упасть на третий день после пикировки.

«Многим садоводам лень переваливать в одну посуду, во вторую, в третью, и они что делают: берут большую емкость, наполняют её до верха тяжелым грунтом, делают отверстие до самого дна, и стебелек углубляют до семядолек. После этого обильно поливают, так чтобы из отверстия горшка полилась вода. Через три дня рассада начинает падать», – как уверяет Наталья Иванцова, нехватка питательных веществ или черная ножка не при чем.

По словам эксперта, все дело в нарушении корневой системы растений: при таком способе пикировки всасывающие корешки, которые усваивают воду, перестают работать. Влаги в избытке, но растения не могут её усвоить. «Почва переуплотнена и переувлажнена, в ней нет кислорода. А без кислорода вода не усваивается. В итоге растения усваивает воду из самого первого побега, который усыхает в ниточку», – объясняет эксперт.

Как правильно пикировать рассаду

Наталья Иванцова советует пикировать в маленькие стаканчики, поставленные на бочок, полулежа. Так корни растений не повредятся в процессе пикировки и лучше приживутся. На стаканчик достаточно взять три столовые ложки грунта.

«Ставлю стаканчик на бочок, кладу две ложки грунта, на них раскладываю ровно всю корневую систему, а не просто толкаю в стакан. Досыпаю еще ложкой грунта. Сверху поливаю ложкой теплой отстоянной воды. Грунт должен быть чуть влажный». После этого Иванцова советует три дня подержать рассаду в полутени. Поливать небольшим количеством воды после того, как вода подсохнет.