Растение, которое истребит вредителей на грядках

Для того, чтобы избавиться от вредителей на грядках (например, мелких насекомых) и улучшить их состояние, достаточно посадить обычные ноготки, или календулу. Цветок, который часто выращивают как декоративное или лекарственное растение, приносит большую практическую пользу.

© Вечерняя Москва

Эксперты считают, что высадка ноготков возле картофеля, капусты, лука и в цветниках поможет предотвратить развитие мозаики, вызываемой вирусами. Кроме того, это убережет растения рядом от многих грибковых инфекций (например, фузариоза и «черной ножки»).

Календула «выгоняет» нематод из почвы, отпугивает колорадских жуков и луковых муж, а также не позволяет бабочкам-белянкам откладывать яйца на капустные листья, передает «Огородум.ru».

Специалисты добавили, что ноготки являются неприхотливыми в уходе. Кроме того, они обладают целым рядом лекарственных свойств, которые применяют в народной и официальной медицине.