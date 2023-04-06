Растение, которое истребит вредителей на грядках
Для того, чтобы избавиться от вредителей на грядках (например, мелких насекомых) и улучшить их состояние, достаточно посадить обычные ноготки, или календулу. Цветок, который часто выращивают как декоративное или лекарственное растение, приносит большую практическую пользу.
Эксперты считают, что высадка ноготков возле картофеля, капусты, лука и в цветниках поможет предотвратить развитие мозаики, вызываемой вирусами. Кроме того, это убережет растения рядом от многих грибковых инфекций (например, фузариоза и «черной ножки»).
Календула «выгоняет» нематод из почвы, отпугивает колорадских жуков и луковых муж, а также не позволяет бабочкам-белянкам откладывать яйца на капустные листья, передает «Огородум.ru».
Специалисты добавили, что ноготки являются неприхотливыми в уходе. Кроме того, они обладают целым рядом лекарственных свойств, которые применяют в народной и официальной медицине.
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