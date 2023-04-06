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1 час назад

Как защитить картофель от болезней перед посадкой

Мир24

Чтобы посаженный на дачном участке картофель дал хороший урожай, рекомендуется протравливать семена перед посадкой, пишет Общественная служба новостей.

Как защитить картофель от болезней перед посадкой
Фото: Мир24Мир24

Обычно картофель страдает от фитофтороза, фомоза, парши обыкновенной и черной, сухой гнили, картофельного рака и некоторых инфекций. Защитить клубни от заболеваний помогут специальные химические средства, содержащие фунгициды. Можно применять комплексные многокомпонетные средства, содержащие инсектицид, фунгицид и регулятор роста.

Если вы не сторонник химической обработки, можно использовать биологические препараты. Биофунгициды укрепляют иммунитет растений, увеличивают содержание витаминов в клубнях, повышают урожайность. В числе самых популярных «народных» средств подготовки клубней к посадке – обработка марганцовкой, раствором дегтярного мыла, золы (или опыление золой), настоем чеснока.

Ранее биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, с чего начинать на даче весенние работы на земле. По его словам, вначале нужно разбить подсохшую почвенную корку граблями. Это помогает сберечь весеннюю влагу, которая образовалась после таяния снега.

Дом и сад,Михаил Воробьев,
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