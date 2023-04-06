Как защитить картофель от болезней перед посадкой

Чтобы посаженный на дачном участке картофель дал хороший урожай, рекомендуется протравливать семена перед посадкой, пишет Общественная служба новостей.

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Обычно картофель страдает от фитофтороза, фомоза, парши обыкновенной и черной, сухой гнили, картофельного рака и некоторых инфекций. Защитить клубни от заболеваний помогут специальные химические средства, содержащие фунгициды. Можно применять комплексные многокомпонетные средства, содержащие инсектицид, фунгицид и регулятор роста.

Если вы не сторонник химической обработки, можно использовать биологические препараты. Биофунгициды укрепляют иммунитет растений, увеличивают содержание витаминов в клубнях, повышают урожайность. В числе самых популярных «народных» средств подготовки клубней к посадке – обработка марганцовкой, раствором дегтярного мыла, золы (или опыление золой), настоем чеснока.