Рассада огурцов: когда сажать в 2023, правила посадки и секреты ухода

Без огурцов просто невозможно представить ни один огород. Это база. Южным регионам повезло – семена можно сеять прямо в землю, а во всех остальных обязательно сажать огурцы на рассаду. Причем сделать это нужно в срок, чтобы успеть их не только вырастить, но и собрать урожай.

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«Рамблер» рассказывает, в какие сроки нужно сажать семена огурцов на рассаду и какой уход нужно им обеспечить, чтобы получить хороший урожай.

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Как выбрать и подготовить семена огурцов

В первую очередь нужно решить, какие сорта вы хотите вырастить. Они отличатся не только по внешнему виду, но и по назначению – для консервирования, салатные, универсальные, опыляемые пчелами для открытого грунта или самоопыляемые для теплиц.

Проще всего в выращивании гибридные сорта. Пожалуй, единственный их минус в том, что нельзя собрать семена на следующий сезон, поскольку новое растение не сохранит признаков материнского либо не вырастет вовсе.

Перед посадкой внимательно осмотрите семена и выбросьте сломанные, пустые, подгнившие на вид. После этого можно их ненадолго замочить, чтобы проверить всхожесть. Если семена всплыли и не утонули через некоторое время, их тоже можно выбросить.

Что дальше? Дальше положите все семена в тканевый мешочек и прогрейте их, например, на батарее в течение двух-четырех часов. Тоже самое можно сделать в духовке при температуре около или чуть ниже 60 градусов по Цельсию. После этого семена нужно продезинфицировать с помощью перекиси водорода или марганцовки. Если будете использовать марганцовку, не забудьте семена промыть после процедуры.

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Посев семян огурцов на рассаду

С огуречной рассадой в целом меньше возни, чем с любой другой. Поскольку огурцы не терпят пикировку, сажать их нужно сразу в отдельные, достаточно объемные стаканчики по одному-два семечка.

Грунт возьмите универсальный или специальный – для рассады. Добавьте немного перлита и вермикулита для рыхлости и воздушности.

Наполните стаканчики грунтом на треть.

Пролейте слабым раствором марганцовки.

Через двадцать минут разложите семена, их предварительно можно прорастить, но вполне можно сеять и сухие.

Присыпьте слоем грунта толщиной около двух сантиметров. Хорошо увлажните с помощью пульверизатора.

Накройте пленкой и поставьте в теплое место.

Как прорастить семена огурцов

Это стоит сделать, если у вас не так много места и стаканчиков под каждый сеянец. Вы точно будете знать, что семечко проклюнулось, и сразу сможете посадить его в отдельный стаканчик, без соседей.

Замочите семена в воде, можно добавить стимулятор роста, разложите семена на влажной ткани или бумажной салфетке, вату не берите, иначе повредите росток, когда будете снимать его и пересаживать на постоянное место. Заверните и положите в пакет или стеклянную баночку. Через три дня семена должны проклюнуться.

Уход за рассадой

Первые 4-7 дней рассаду нужно держать в прохладном месте, чтобы побеги не вытягивались, а корневая система хорошо развивалась. Днем температура не должна превышать 18-20 градусов, а ночью – 15-16 градусов. После этого рассаду можно переставить.

По мере роста нужно подсыпать грунт в стаканчики, можно подкормить универсальным удобрением.

Высадка в грунт

В теплицы рассаду можно высаживать через 25 дней после появления всходов. Если сажаете сразу в открытый грунт, дождитесь, когда минует угроза возвратных заморозков. За неделю до высадки рассаду нужно начать закаливать. Для этого выносите саженцы на балкон или улицу, с каждым днем увеличивая время пребывания.

На постоянное место огурцы нужно высаживать осторожно, чтобы не повредить земляной ком. Сразу поставьте опору или натяните веревки, по которым растение будет карабкаться в верх.

Выращивание огурцов в пакетах

Новый хит от адептов выращивания картошки в мешках – огурцы в пакетах. Еще один способ вырастить огурцы – посадить семена в пакеты. Если не боитесь экспериментов, то этот способ для вас. Что нужно сделать?

Взять плотные черные пакеты, сделать несколько проколов на дне.

На дно уложить компост, добавить две-три щедрых горсти навоза.

Наполнить землей на одну треть.

Пролить раствором фитоспорина.

Разложить семена по одному-два в пакет. После того, как появятся всходы, оставить один самый сильный росток.

Поставьте любую опору, чтобы огуречную лиану направить вверх.

По мере роста землю можно подсыпать.

Через месяц появятся первые огурчики. Завязь у пятого листа стоит удалить, а дальше только ждать, когда будут появляться новые огурцы и вовремя их собирать, не давая перерастать.