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54 минуты назад

Эффективные способы избавиться от домашних клопов

Мира Маркина

Клопы в доме могут появится по самым разным причинам. Зачастую даже чистый и ухоженный дом, в котором регулярно проводится уборка, может стать пристанищем для этих неприятных насекомых. В поисках питания (человеческой крови) они способны преодолевать большие расстояния. А могут появиться совершенно случайно: например, приползти от соседей, прилететь в чемодане после вашего отпуска или появиться в доме с новой покупкой.

Эффективные способы избавиться от домашних клопов
Фото: UnsplashUnsplash

Чаще всего они обитают в постельном белье и мягкой мебели и выползают только в ночное время.

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Помимо того, что в магазинах можно найти большое разнообразие химических средств от клопов, существуют и народные способы, которые помогут прогнать насекомых из дома раз и навсегда. О таких методах – в материале "Рамблера".

  1. Обработка уксусом поверхностей, на которых были замечены клопы – насекомые слишком не любят резких запахов, а мебель от этого состава не испортится.
  2. Эфирные масла или жидкости типа керосина или бензина. По тому же, что и в первом пункте, принципу, отпугнут клопов. Но стоит понимать, что и человеку с запахом бензина в комнате существовать будет не очень приятно. Такое лучше использовать в собственной доме с возможностью хорошо проветрить помещение.
  3. Некоторые предпочитают поджечь в небольшой емкости сушеные пахучие травы (тимьян, розмарин, валериана) и дать запаху распространиться по всей квартире. Однако очевидно, что с этим способом стоит соблюдать особую осторожность.
  4. Зимой или летом можно выставлять постельное белье, матрас и прочие спальные принадлежности, в которых могли поселиться клопы, на улицу. Воздействие сильно низких или, напротив, высоких температур помогает избавиться от вредителей.
  5. Альтернативой предыдущему методу может стать обработка матраса и белья горячим паром или стирка при высокой температуре (60 или 90 градусов).

Туристка пожаловалась на клопов в пятизвездочном отеле Турции

Эксперты советуют регулярно стирать постельное белье и хотя бы раз в два года менять или очищать матрас. В особо трудных ситуациях с распространением домашних клопов имеет смысл вызвать специализированную службу дезинфекции. В таком случае вы будете спокойны за результат и вам не придется ничего делать самостоятельно.

Дом и сад,
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