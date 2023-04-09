Эффективные способы избавиться от домашних клопов

Клопы в доме могут появится по самым разным причинам. Зачастую даже чистый и ухоженный дом, в котором регулярно проводится уборка, может стать пристанищем для этих неприятных насекомых. В поисках питания (человеческой крови) они способны преодолевать большие расстояния. А могут появиться совершенно случайно: например, приползти от соседей, прилететь в чемодане после вашего отпуска или появиться в доме с новой покупкой.

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Чаще всего они обитают в постельном белье и мягкой мебели и выползают только в ночное время.

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Помимо того, что в магазинах можно найти большое разнообразие химических средств от клопов, существуют и народные способы, которые помогут прогнать насекомых из дома раз и навсегда. О таких методах – в материале "Рамблера".

Обработка уксусом поверхностей, на которых были замечены клопы – насекомые слишком не любят резких запахов, а мебель от этого состава не испортится. Эфирные масла или жидкости типа керосина или бензина. По тому же, что и в первом пункте, принципу, отпугнут клопов. Но стоит понимать, что и человеку с запахом бензина в комнате существовать будет не очень приятно. Такое лучше использовать в собственной доме с возможностью хорошо проветрить помещение. Некоторые предпочитают поджечь в небольшой емкости сушеные пахучие травы (тимьян, розмарин, валериана) и дать запаху распространиться по всей квартире. Однако очевидно, что с этим способом стоит соблюдать особую осторожность. Зимой или летом можно выставлять постельное белье, матрас и прочие спальные принадлежности, в которых могли поселиться клопы, на улицу. Воздействие сильно низких или, напротив, высоких температур помогает избавиться от вредителей. Альтернативой предыдущему методу может стать обработка матраса и белья горячим паром или стирка при высокой температуре (60 или 90 градусов).