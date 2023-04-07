3 полезных растения, которые можно вырастить дома и на даче

— Если употреблять его в течение года в пищу, то можно оздоровить и омолодить организм. Он лечит различные заболевания — от головы до пят. Его можно выращивать на подоконнике в горшке и в открытом грунте на огороде. Это очень популярное кустовое многолетнее растение с красивым цветением, — пояснила Ганичкина.