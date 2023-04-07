$79.50+0.1487.10+0.37
2 часа назад

3 полезных растения, которые можно вырастить дома и на даче

Вечерняя Москва

Ученые доказали, что пижма обыкновенная обладает полезными свойствами: например, может замедлить старение.

3 полезных растения, которые можно вырастить дома и на даче
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главный агроном РФ Октябрина Ганичкина рассказала «Вечерней Москве», какие растения, которые можно вырастить у себя на участке, помогут поддержать красоту и здоровье.

Запоминайте.

Розмарин

По словам специалиста, одним из самых полезных растений для здоровья является розмарин.

— Если употреблять его в течение года в пищу, то можно оздоровить и омолодить организм. Он лечит различные заболевания — от головы до пят. Его можно выращивать на подоконнике в горшке и в открытом грунте на огороде. Это очень популярное кустовое многолетнее растение с красивым цветением, — пояснила Ганичкина.

Шалфей

Специалист также посоветовала обратить внимание на шалфей. Его можно использовать при простудах, а еще он помогает залечивать раны.

— Шалфей отлично помогает при ангине, респираторных заболеваниях, выводит мокроту. Если его настоем промывать раны, то они быстрее заживают, — заверила агроном.

Чабрец

Чабрец также очень полезен для здоровья, отметила Ганичкина. Он обладает антисептическими свойствами и помогает справиться с ОРВИ и гриппом.

— Более того, он помогает справиться с нарушениями пищеварения и вздутием живота. Отвар из этого растения положительно влияет на нервную систему, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Как правильно применять

По ее словам, эти растения можно употреблять в пищу в любом удобном виде: они не теряют своих свойств.

— Можно употреблять в пищу в свежем виде, сушить и добавлять в чай или в еду, делать настои. Они не теряют своих свойств после термической обработки, — добавила Ганичкина.

Дом и сад,Октябрина Ганичкина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий