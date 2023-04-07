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1 час назад

Гарик Харламов и Денис Дорохов высмеяли внешность друг друга

Газета.Ruиещё 1

Юмористы Денис Дорохов и Гарик Харламов пошутили над внешностью друг друга в юмористическом шоу «ПВН» на YouTube.

Харламов и Дорохов высмеяли внешность друг друга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В рамках шоу участникам — Дорохову и Харламову — надо было зачитывать юмористические новости и представлять друг друга в шутливой манере.

«Сегодня в студии мой коллега. Человек, у которого вряд ли когда-либо был брит лобок, который дожил до того, что органично выглядит как муж Федункив — Гарик Харламов!» — воскликнул Дорохов.

Однако Харламов не остался в стороне и ответил коллеге по сцене в юмористической манере.

«Если вам кажется, что перед вами его лицо, значит надо еще раз смыть — Денис Дорохов!» — пошутил Харламов.

Дом и сад,Денис Дорохов,Гарик Харламов,
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