Как и когда сажать бархатцы на рассаду в 2023 году, особенности ухода

Если вы не слишком торопитесь, то вопросом: «Когда сажать бархатцы?» – вряд ли задаетесь, потому что посадить их можно в любой удобный момент любым удобным способом. Семена бархатцев отличаются высокой всхожестью, рассада – крепостью и устойчивостью к болезням, поэтому создать для сеянцев благоприятные условия не так уж сложно.

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«Рамблер» рассказывает, когда можно сажать бархатцы на рассаду и как это сделать правильно.

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Когда сажать бархатцы на рассаду по лунному календарю

Заядлые дачники все работы в саду и огороде планируют по лунному календарю. Практика показала, что он действительно работает.

Благоприятные дни 3-5, 7-9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 30 апреля.

Неблагоприятные дни: 6 апреля – полнолуние, 19-21 апреля – новолуние.

Высаживать бархатцы в открытый грунт тоже можно по лунному календарю. Благоприятными считаются дни с 20 по 24 и с 27 по 31 мая.

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Подготовка семян

Семена бархатцев хороши тем, что вообще не требуют никакой подготовки. Ваша задача будет состоять лишь в том, чтобы определиться с сортами. А их действительно очень и очень много: высокорослые и низкорослые, однотонные и двуцветные, ванильно-белые, желтые, рыжие, бордово-красные. Низкорослые хороши для оформления бордюров и приствольных кругов, высокорослые отлично смотрятся в куртинах. Кстати, бархатцы обладают свойством отпугивать паразитов, поэтому их можно сажать между рядами, например, капусты и других овощных культур.

Что по грунту

Главный враг рассады – черная ножка. Споры этого заболевания могут оказаться даже в покупном грунте. Поэтому почву перед посевом семян стоит прокалить. Сделать это можно в духовке или с помощью отпаривателя. В духовку, прогретую до температуры 95 градусов по Цельсию, поместите противень с землей на 20-30 минут. Если есть отпариватель, духовку можно не занимать.

Рассыпьте грунт тонким слоем на ровной поверхности и обработайте паром, не пропуская ни одного участка. Еще один способ обеззаразить почву – пролить розовым раствором марганцовки средней насыщенности.

Посев бархатцев на рассаду

Как только грунт будет готов, рассыпаем его по контейнерам или рассадным ящичкам и приступаем. Проливаем грунт, аккуратно раскладываем семена по поверхности на расстоянии друг от друга в пару сантиметров, присыпаем слоем грунта в полсантиметра, накрываем пленкой и убираем в теплое, но не слишком жаркое место. Всходы появятся примерно через неделю, после чего можно убрать пленку.

Рассаду нужно поставить в хорошо освещенное, но при этом прохладное место. Если света будет слишком мало, сеянцы будут вытягиваться, а высокая температура воздуха будет провоцировать развитие болезней.

Пикировка бархатцев

Как только появятся два-три настоящих листочка, каждый росток нужно пикировать в отдельный стаканчик или кассетный контейнер. Достаточно объема в 200 миллилитров на один сеянец. Самое главное при пикировке – не повредить корни. Действуйте аккуратно, но решительно. По возможности постарайтесь не разрушать земляной ком. Если корешок покажется слишком длинным, укорачивать его нельзя, просто аккуратно сверните в спираль.

К подкормкам бархатцы не требовательны, но, если очень хочется, можно подкормить, любое универсальное удобрение для рассады подойдет.

Подготовка к высадке

Прежде чем высаживать рассаду в открытый грунт, ее нужно к этому подготовить. Выносите рассаду на балкон или даже улицу, если есть такая возможность, когда температура за окном будет не ниже 10 градусов. Сначала на пару часов в день, потом постепенно начинайте увеличивать время. Когда совсем станет тепло и на балконе ночью будет не меньше 10 градусов тепла, рассаду можно оставлять. От прямых солнечных лучей рассаду лучше притенять.

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Высадка бархатцев в открытый грунт

Примерно через 50 дней после всходов, то есть во второй половине мая, когда рассаде, скорее всего, не будут угрожать весенние заморозки, бархатцы можно высаживать в открытый грунт. Выбираем подходящее место. Лучше всего бархатцы развиваются на солнечных местах, но вынесут и полутень. Осторожно перевалите саженцы и поместите в подготовленную лунку, присыпьте землей, слегка уплотните, затем полейте.

Посев семян бархатцев в открытый грунт

Если вы не ждете максимального раннего цветения бархатцев и готовы немного потерпеть, семена можно посеять прямо в открытый грунт. Делать это нужно, когда минует угроза возвратных заморозков. Точно также выбираем место, готовим лунку, бороздку или клумбу, поливаем, сеем и присыпаем семена слоем земли толщиной в полсантиметра. Ждем всходов, если получилось слишком густо, их стоит проредить. Лишние сеянцы можно рассадить в другие места.