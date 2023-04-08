Когда сажать морковь в 2023 году: благоприятные дни посадки по лунному календарю

Морковь — одна из важнейших овощных культур в мире. Этот яркий корнеплод является источником бета-каротина, который необходим для укрепления иммунитета, защиты глаз, кожи, борьбы со свободными радикалами. Также овощ богат витаминами A, C, D, E, K и минералами.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Вырастить морковь самому на дачном участке совсем не сложно, если следовать простым рекомендациям. Кoгдa и как сажать ее в 20223 году, согласно фазам Луны, — в материале «Вечерней Москвы».

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Когда сажать морковь

Морковь всходит при температуре три–четыре градуса выше нуля, также проростки не пострадают при небольшом минусе. Климат разнится в регионах России, поэтому жители юга посадили корнеплод уже в марте, а северяне будут ждать мая.

Высаживать овощ для рассады не имеет смысла, так как он в любом случае вызреет за летние месяцы даже при прохладной погоде. Сеять морковные семена в парник также нецелесообразно. Можно сразу высаживать в открытый грунт.

Средние сроки посадки моркови

Рекомендуемое время посадки обычно пишет производитель на пакете, в котором продаются семена. Высаживать морковь можно четыре раза за год в зависимости от используемого сорта.

Раннеспелые сорта поспевают уже спустя два месяца после появления проростков. Корнеплоды имеют отличный вкус, но не очень хорошо хранятся. Их обычно сеют в конце апреля.Среднеспелые зреют в течение ста дней, их сажают в конце апреля — начале мая. Отлично хранятся в погребе или холодильнике.Позднеспелым нужно до 140 дней, чтобы сформировались крупные плоды. Их высаживают в начале июня.Озимую морковь сажают на исходе октября — в первых числах ноября. За время холодов семена закаляются, освобождаются от эфирных масел, что затягивает всход. Материал для посева нужно зарывать на пару сантиметров глубже обычного, а грядки — обязательно мульчировать.

Благоприятные дни для посева по лунному календарю:

с 21.04 по 22.04, с 25.04 по 26.04, с 02.05 по 04.05, 06.05, 18.05, с 22.05 по 24.05, 27.05, 30.05, с 01.06 по 02.06, 05.06, с 29.10 по 31.10, с 01.11 по 03.11.

Как выбрать грядку для моркови

При организации грядки для моркови, нужно учитывать, какие растения выращивались ранее на этой почве. Лучшие предшественники — томаты, капуста, чеснок, тыква, картофель, лук, огурцы. Худшие — морковь и петрушка. Участок не должен располагаться в тени, растению нравятся солнце и рыхлая почва, в которой не застаивается влага.

Как сажать морковь

В разрыхленном грунте делаются канавки глубиной два–три сантиметра. Расстояние между бороздами — двадцать сантиметров. Углубления поливаются раствором «Фитоспорина». Равномерно распределяются семена, засыпаются сверху сухой почвой.

Советы по выращиванию моркови