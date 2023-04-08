Когда сажать морковь в 2023 году: благоприятные дни посадки по лунному календарю

Морковь — одна из важнейших овощных культур в мире. Этот яркий корнеплод является источником бета-каротина, который необходим для укрепления иммунитета, защиты глаз, кожи, борьбы со свободными радикалами. Также овощ богат витаминами A, C, D, E, K и минералами.
Вырастить морковь самому на дачном участке совсем не сложно, если следовать простым рекомендациям. Кoгдa и как сажать ее в 20223 году, согласно фазам Луны, — в материале «Вечерней Москвы».
Морковь всходит при температуре три–четыре градуса выше нуля, также проростки не пострадают при небольшом минусе. Климат разнится в регионах России, поэтому жители юга посадили корнеплод уже в марте, а северяне будут ждать мая.
Высаживать овощ для рассады не имеет смысла, так как он в любом случае вызреет за летние месяцы даже при прохладной погоде. Сеять морковные семена в парник также нецелесообразно. Можно сразу высаживать в открытый грунт.
Рекомендуемое время посадки обычно пишет производитель на пакете, в котором продаются семена. Высаживать морковь можно четыре раза за год в зависимости от используемого сорта.
Раннеспелые сорта поспевают уже спустя два месяца после появления проростков. Корнеплоды имеют отличный вкус, но не очень хорошо хранятся. Их обычно сеют в конце апреля.Среднеспелые зреют в течение ста дней, их сажают в конце апреля — начале мая. Отлично хранятся в погребе или холодильнике.Позднеспелым нужно до 140 дней, чтобы сформировались крупные плоды. Их высаживают в начале июня.Озимую морковь сажают на исходе октября — в первых числах ноября. За время холодов семена закаляются, освобождаются от эфирных масел, что затягивает всход. Материал для посева нужно зарывать на пару сантиметров глубже обычного, а грядки — обязательно мульчировать.
с 21.04 по 22.04, с 25.04 по 26.04, с 02.05 по 04.05, 06.05, 18.05, с 22.05 по 24.05, 27.05, 30.05, с 01.06 по 02.06, 05.06, с 29.10 по 31.10, с 01.11 по 03.11.
При организации грядки для моркови, нужно учитывать, какие растения выращивались ранее на этой почве. Лучшие предшественники — томаты, капуста, чеснок, тыква, картофель, лук, огурцы. Худшие — морковь и петрушка. Участок не должен располагаться в тени, растению нравятся солнце и рыхлая почва, в которой не застаивается влага.
В разрыхленном грунте делаются канавки глубиной два–три сантиметра. Расстояние между бороздами — двадцать сантиметров. Углубления поливаются раствором «Фитоспорина». Равномерно распределяются семена, засыпаются сверху сухой почвой.
Морковь, которая не получала достаточно воды во время роста, будет вялой и горьковатой. Чтобы урожай был сочным и сладким, нужно регулярно поливать растение: раза в неделю будет достаточно. Переусердствовать тоже не нужно.Как только морковь выпустит первые два листочка, нужно проверить, не мешают ли всходы расти друг другу. Растения, расстояние между которыми составляет менее трех сантиметров, стоит вырвать.Хороший сосед для моркови — лук. Его аромат будет отпугивать опасного вредителя — морковную муху. А аромат моркови в свою очередь — луковую муху.Если из года в год сажать морковь в одну и ту же грядку, урожайность будет падать.